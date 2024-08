V sobotu zahájí Ředitelství silnic a dálnic stavební práce na pětatřicítce v pouze 2,5 kilometru dlouhém úseku mezi Litomyšlí a Janovem, které si však hlavně pro nákladní dopravu ve směru ze Svitav na Litomyšl vyžádají dalekosáhlé objížďky.

Na konci článku najdete mapu objízdných tras ve směru Svitavy - Litomyšl

„Společně s opravou asfaltového krytu dojde i k obnově svislého a vodorovného dopravního značení, nezpevněných krajnic a k výměně kolmých čel zatrubnění hospodářských sjezdů. Důvodem opravy 2,6 kilometru dlouhého úseku je špatný stav vozovky, která byla vlivem těžké kamionové dopravy značně poškozena,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Česká Třebová, Třebovice i Ústí nad Orlicí si ale až do konce srpna pro změnu "užijí" tranzitní kamionové dopravy. Pro nákladní vozidla nad 12 tun totiž povede objízdná trasa ze Svitav po silnici I/43 ve směru na Lanškroun, dál přes Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí a Sopotnici.

Náročné týdny tak čekají nejen řidiče, ale i obyvatele okolních vesnic a měst, kudy povede objížďka. Osobní auta a nákladní vozidla do 12 tun musí od soboty až do konce srpna jezdit do Litomyšle objízdnou trasou přes Janov a Strakov. „Půjde na tři týdny o velkou změnu v běžném životě v Janově a bude nás tato stavba velmi omezovat. Prosím proto i řidiče, hlavně ve spodní části Janova, aby po místních cestách jezdili opatrně a dodržovali maximální povolenou rychlost 30 km/h. Jsou prázdniny a po cestách se pohybují děti ve zvýšeném počtu,“ upozornil starosta Janova Luboš Jiskra.

Teprve před týdnem silničáři dokončili opravu jiné části I/35, úseku od hřebečského tunelu k Moravské Třebové:

Z Litomyšle do Janova se místní lidé po hlavní silnici I/35 dostanou, zpět ale musí objížďkou. „Krajská komunikace třetí třídy z Janova přes Strakov do Litomyšle bude vedena jako objízdná trasa jednosměrně pro vozidla do 12 tun. Cesta z Litomyšle přes Strakov do Janova tak bude v tomto směru uzavřena pro veškerý provoz včetně autobusů,“ doplnil Jiskra.

Místní lidé mají obavy ze zvýšeného provozu. „To bude peklo. Nechápu, proč tohle někdo vůbec dovolil. Jako by nestačilo, že tudy jezdí auta při každé bouračce na pětatřicítce,“ rozčílil se starší muž z domu u silnice ve Strakově.

Dopravy ve směru od Litomyšle do Svitav, a to osobních aut ani náklaďáků, se objížďka netýká. Pojedou střídavě po levé i pravé straně komunikace I/35. Opačný směr bude veden po objízdných trasách přes Janov a Strakov. Tato objízdná trasa je však určena jen pro osobní vozidla a nákladní vozidla do 12 tun, mimo autobusovou dopravu.

