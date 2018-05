Perníky? Pro jedlíka žádný problém. Zlato je opět jeho

Bystré – Jedlíkovi Jaroslavu Němcovi se daří. Naposledy vyhrál v úterý na státní svátek soutěž v pojídání perníků na slavnostech v Pardubicích.

Perníky? Pro jedlíka žádný problém!Foto: Aleš Mokren

V soutěži měl šest konkurentů. Za úkol dostali všichni sníst co nejdříve pět pardubických perníků. „Měl jsem to ztížené od pořadatele, protože jsem musel začít jíst se zpožděním deset vteřin. Tím mi to sice ztížili, ale i tak se mi podařilo zvítězit,“ popisuje svůj úspěch rekordman Jaroslav Němec z Bystrého.