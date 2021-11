Nyní je na území Mikroregionu Maštale devět značených cyklistických okruhů v délce 156 kilometrů. Trasy byly vyznačené už před dvaceti lety a řada značek je dnes poškozená nebo úplně chybí. "Zároveň se ukazuje, že rozsáhlá síť cyklotras je náročná na údržbu a některé dokonce nejsou cyklisty téměř využívané. Proto mikroregion pod vedením starosty Proseče Jana Macháčka vytvořil projekt na revitalizaci a optimalizaci tras. Po dokončení projektu se sníží počet okruhů na sedm v celkové značené délce 120 kilometrů,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Cykloturistika zaznamenává v poslední době velký boom. V maštalích je potřeba zajistit větší bezpečnost návštěvníků a taky přehlednost tras. „V posledních letech sledujeme změnu trendu cyklistiky a jednotlivých cílových skupin. Zároveň stoupá počet cyklistů, a to nejen od počátku koronavirové pandemie, protože naše oblast byla velmi vyhledávanou i před ní," řekl Jan Macháček, starosta Proseče a předseda Mikroregionu Maštale.

Dojde i na obměnu zastaralého značení. "Zároveň chceme turistům usnadnit orientaci v terénu pasportizací jednotlivých značek, což jim umožní jednak snazší hledání v mapách, ale také případné přivolání pomoci,“ podotkl Macháček. Do upravené sítě cyklotras bude zahrnutý nově také hrad Rychmburk, který Pardubický kraj letos otevřel pro veřejnost. „Hrad Rychmburk se již v letošním roce ukázal jako velké turistické lákadlo, a to i přes to, že na něm v tuto chvíli není otevřena žádná větší expozice. I díky napojení na síť cyklotras, ale také zlepšení dopravní dostupnosti prostřednictvím železnice si v příštím roce slibujeme ještě větší zájem turistů,“ uvedl Netolický.

Do startu příští turistické sezony má být v Toulovcových maštalích hotové nové značení. „V poměrně krátkém čase budeme muset demontovat původní značení a sloupy a nahradit je novými. Vyměníme i velké turistické mapy, osadíme nový rám s mapou na hrad Rychmburk a vydáme cykloturistické mapy mikroregionu a cykloprůvodce,“ vysvětlil Macháček.

Celkové náklady na projekt dosáhnou 1,3 milionu korun. Pardubický kraj počítá, že do Toulovcových maštalí pošle až milion korun.