Sociální služby v Moravské Třebové nově poskytují doprovod s přepravou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/VLP Externista

Zájemci o službu se mohou registrovat od 1. dubna. „Posílit tuto službu o automobil a pracovní úvazek jsme se rozhodli po projednání všech různých variant komerčně nabízených služeb pro seniory. Osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod tak získají alternativu k dříve využívané MHD. U naší pečovatelské služby mají klienti navíc záruku profesionality a po registraci mohou využívat širokou nabídku jejich služeb,“ uvedla místostarostka Daniela Maixnerová. Službu mohou lidé využívat od pondělí do pátku mimo státních svátků, a to od 6.30 do 14 hodin. Pracovníci pečovatelské služby nabízí doprovod a odvoz odkudkoli a kamkoli v Moravské Třebové a místních částech Udánky, Sušice, Boršov.