Až na některé výjimky volila větší města v kraji Petra Pavla - získal Pardubice, Holice, Sezemice, Brandýs nad Orlicí, Choceň, Letohrad nebo Chrudim a Litomyšl. Na vesnicích měl naopak převahu spíše Babiš, který zvítězil například v Březové nad Svitavou, Selmicích, Chvaleticích, Horním Jelení nebo Dolní Rovni. Ve svitavském okrese je i několik obcí, kde Andrej Babiš dostal přes polovinu hlasů, a to třeba v Dětřichově u Moravské Třebové, Mikulči, Březině nebo Rozstání. V Biskupicích na Chrudimsku mu dali lidé přes 61 % hlasů. V Morašicích dokonce Babiš zaznamenal zisk 68,42 %.

Neobvyklé výsledky přišly z Žáravic na Pardubicku. Tam vyhrál Babiš s rovnými 50 procenty hlasů. Na druhém místě skončil Pavel Fischer s 14,29 % hlasů, třetí příčku obsadila Danuše Nerudová a až čtvrté místo patřilo Petru Pavlovi s 7,14 % hlasů.

O čtvrtém českém prezidentovi rozhodne druhé kolo. „Když jsem viděl tiskové konference obou kandidátů, pak si troufnu říci, že si pan Babiš moc nepomohl. Petr Pavel byl klidný, stručný a věcný, Andrej Babiš možná promarnil příležitost promluvit jako státník. Nevím, jestli jeho tým tušil, co bude říkat, ale mírně řečeno jeho slova a použitý styl nebyl zrovna adekvátní k situaci,“ okomentoval výsledky prvního kola hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Rekordní volební účast

O první kolo prezidentských voleb byl v kraji velký zájem. „Jsem pozitivně překvapen rekordně vysokou účastí, a to včetně mladých prvovoličů. Lidem není lhostejné, kdo bude prezidentem. Není jim lhostejné, co se děje ve veřejném prostoru. To je skvělá zpráva,“ řekl poslanec a zastupitel Heřmanova Městce Marek Výborný.

ANKETA: Jak hodnotíte první kolo prezidentských voleb?

Po celém kraji byla volební účast nadprůměrná, překonala počty voličů z obou předchozích přímých voleb prezidenta. „Průměrná volební účast v Pardubickém kraji dosáhla hranice 71 procent,“ potvrdil mluvčí kraje Dominik Barták. Ve svitavském okrese přišlo k volebním urnám 70,57 % lidí. V Pardubickém okrese přišlo volit přes 93 tisíc lidí, což znamená volební účast 70,98 %.

Pozadu nezůstali ani voliči na Orlicku a Chrudimsku, kde přišlo okolo 72 % oprávněných voličů. Při posledních prezidentských volbách se volební účast prvního kola v Pardubickém kraji zastavila na hranici 64 procent.

Druhé kolo prezidentských voleb, kde voliči budou vybírat z Petra Pavla a Andreje Babiše, se bude konat v pátek 27. a v sobotu 28. ledna. Současnému prezidentu Miloši Zemanovi skončí druhé funkční období 8. března.