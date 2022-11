Žáci ze ZŠ Brněnec vyhráli krajské kolo mezinárodní soutěže v učení cizích jazyků s názvem Jazykový WocaBee šampionát. Do čtvrtého ročníku šampionátu se zapojilo téměř 90 tisíc žáků ze základních a středních škol z celé České republiky. Žáci z Brněnce postoupili do celostátního kola. Mohou vyhrát pro školu 60 tisíc korun a také postoupit do česko-slovenského finále.