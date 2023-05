Do třetice? I opakované komunální volby v Kamenné Horce skončily patem. Zatímco při podzimních volbách nesložili slib zastupitelé opozice, tentokrát tak učinila vítězka voleb, starostka Lucie Podborská. Vesnice se třemi stovkami obyvatel je rozdělená a nálada je tu havlovskou terminologií "blbá". Všichni ve vsi doufají, že po těch třetích volbách, které ves čekají na podzim, bude konečně jasno.

Lidé v Kamenné Horce čekají opakované komunální volby. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Krachem skončila koaliční vyjednávání už po zářijových řádných volbách (výsledky ZDE). V březnových opakovaných komunálních volbách o hlasy voličů usilovaly čtyři strany. Mandáty vybojovaly jen tři z nich. Sdružení nezávislých kandidátů vedené současnou starostkou Lucií Podborskou vyhrálo, získalo 40,33 procent hlasů a v novém zastupitelstvu jim měly patřit tři mandáty. Po dvou mandátech měla mít v novém zastupitelstvu uskupení Veřejné zájmy občanů a Spolu pro Horku. Jenže povolební vyjednávání nebyla úspěšná.

„Ihned po volbách jsme zahájili jednání se stranou Veřejné zájmy občanů s tím, že se potom sejdeme i se stranou Spolu pro Horku. Nabídli jsme obsazení podle volebních výsledků. Naše strana měla mít post starosty, Veřejné zájmy občanů místostarostu a Spolu pro Horku předsedu výboru podle výběru. Po týdnu nám zastupitelé Veřejných zájmů občanů sdělili, že nesouhlasí a byla nám předložena smlouva o povolební spolupráci. Ta obsahovala programové priority obou konkurenčních stran. Z toho vyplynulo, že už jsou spolu domluveni,“ přiblížila vyjednávání starostka Lucie Podborská.

Sporná smlouva o povolební spolupráci v Kamenné Horce:

Pro vítěze voleb nebyla smlouva přijatelná, neměla obsadit ani post starosty. „Zásadně jsme se neshodli v personálním obsazení vedení obce. V původním návrhu nám byl nabídnut post druhého místostarosty a po našem nesouhlasu pak post prvního místostarosty. Nesouhlasíme rovněž, aby obec se třemi stovkami obyvatel měla post uvolněného starosty a další dva místostarosty za nemalé peníze. Dosud tuto práci vykonával starosta a místostarosta s platem ve výši 50 procent,“ doplnila Podborská.

Více zde:

Rozhádaná Kamenná Horka si zopakovala volby. Vyhrála staronová starostka

Jako vítězka voleb usilovala o post starostky. Zastupitelé ze stran, které získaly mandát a společně vytvořili koalici, jsou však jiného názoru: tvrdí, že volby vyhráli oni.

„Bez bitev není vítězství. Bohužel jsme jednoznačně prohráli všichni. Tak snad za půl roku bude lépe a konečně zvítězí ta správná strana - naše obec Kamenná Horka,“ komentoval výsledek vyjednávání Dalibor Dvořáček ze Spolu pro Horku.

Členové všech stran si stojí za svým, že chtěli dohodu. „Za nás tam bojovalo a argumentovalo mnoho lidí napříč věkem, naplaveniny, usedlíci, obyvatelé z dolního konce, z horního konce. Všichni chceme dohodu a spolupráci,“ uvedla Lucie Musilová ze Spolu pro Horku.

Vesnice je nyní rozdělená na dva tábory. Zatímco jedni stojí za starostkou a chápou její rozhodnutí, druzí na ni hází špínu a její chování odsuzují. Na podzim, kdy naopak odstoupili zastupitelé opozice, byla situace stejná, jen zrcadlově otočená. Podle řady indicií se zdá, že jádrem sporu jsou vztahy starousedlíků a nově přistěhovalých obyvatel. Kamenná Horka leží v sousedství Svitav.

„Kupa mladých lidí ze Svitav si tady postavila domy a chtějí vládnout. Volby ale vyhrála starostka, ne ty náplavy,“ řekl starší muž z Kamenné Horky. Lidé kandidující za Spolu pro Horku a Veřejné zájmy občanů skutečně tvrdí, že chtějí ve vedení obce změnu. „Přála bych občanům změnu, kohokoliv jiného, nemusíme to být my, chce to tým aktivních lidí, kteří budou spolupracovat za lepší život v naší obci,“ podotkla před volbami Musilová ze Spolu pro Horku.

Kamenná Horka tak do podzimu pojede v provizorním režimu. Obec bude dále pokračovat v rozpočtovém provizoriu a zůstane pod vedením dosavadní starostky Lucie Podborské bez mandátu a čtyř nově zvolených zastupitelů. „Nyní jsme přijali mandáty zastupitelů a do dalších voleb budeme aktivně a se vší zodpovědností vést správu obce. Do dalších voleb budeme rozhodně znovu kandidovat. Mnoho lidí za námi stojí a změnu ve vedení obce chtějí,“ dodala Musilová.

Třetí komunální volby se v Kamenné Horce uskuteční na podzim. Rok tak bude vesnice bez kompletního zastupitelstva. „V podstatě chod obce není omezen. Jsou pozastavené investice, realizace větších oprav, příprava dalších projektů. Dotace, které obec již získala pro letošní rok, se nebudou vracet. Termíny realizací jednotlivých projektů budou přesunuty na další rok,“ sdělila Podborská. Jestli bude kandidovat i na podzim, není ještě úplně rozhodnutá. „Bude záležet na podpoře voličů mé strany,“ uzavřela starostka.

Po loňských řádných podzimních volbách odstoupilo v Kamenné Horce jedno celé sdružení. Na ustavujícím zasedání nesložili slib tři zvolení zastupitelé ze Spolu pro Horku a čtyři náhradníci z jejich sdružení následně taky rezignovali.

O tom jsme psali zde:

Komunální volby podruhé. Kamenná Horka v sobotu znovu zvolí zastupitele

Obec má mít sedm zastupitelů, minimální počet pro fungující zastupitelstvo je v tomto případě pět. Jenže v obci zbyli jen čtyři zastupitelé, chyběl jeden mandát a volby se musely opakovat. Stejně jako nyní se ani tehdy nedohodli zvolení zastupitelé na rozdělení funkcí.