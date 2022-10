Architekt Zdeněk Fránek v roce 2009 navrhl pro Litomyšl parkovací dům ve tvaru hudebního nástroje se strunami. Do rodiště Bedřicha Smetany by pasoval, navíc měl stát pod zámkem, tedy jen pár desítek metrů od náměstí. Návrh na kryté parkoviště pro 90 aut ale zřejmě zůstane jenom na papíře. Přitom centrum města je denně přetížené, v době velkých akcí není kde parkovat.

Parkovací dům plný strun už je na papíře

„Z volebního programu ODS mě nadchnul bod, ve kterém chtějí po mnoha letech ‚příprav i slibů‘ a při 10 let platném stavebním povolení konečně postavit parkovací dům na Zahájské ulici. Předchozí vlády, kromě samotného zpracování projektu a vydání stavebního povolení, v tomto ohledu neudělaly vůbec nic,“ ozval se radnici Petr Dvořák.

Už v roce 2018 to vypadalo, že na stavbu parkovacího domu za 25 milionů korun skutečně dojde. „V příštím volebním období nám nic jiného nezbude. Buď zakážeme lidem jezdit autem a budou chodit pěšky a jezdit na kole, nebo budeme muset postavit alespoň jeden parkovací dům,“ uvedl tehdy současný místostarosta Radomil Kašpar.

Drahá parkovací místa

Na parkovišti pod zámkem se ale za čtyři roky nic nezměnilo. „Vybudování jednoho místa v parkovacím domě by vyšlo velmi draho. Jde totiž o menší parkovací dům a na komplikovaném místě. Také by tam mohly vznikat nepřehledné situace při zvýšené dopravní intenzitě a především platí, že na to nemáme volné finance. Dotace jsme prověřovali, ale v Litomyšli nejsou možné. Byly poskytovány maximálně do dopravních uzlů s návazností na hromadnou dopravu,“ vysvětlil starosta Daniel Brýdl.

Město před lety uvažovalo o tom, že by parkovací dům mohl postavit developer. Výstavbu radní zkoušeli i zahrnout do projektu revitalizace zámeckého návrší. To však nedopadlo a zbyly jen studie. „Pokud by měl parkovací dům stavět soukromý investor, požadoval by možnost provozovat veškeré parkování v centru města. Zatím jsme se neshodli, že to chceme předat soukromé firmě. V mnohých městech to udělali a pak vraceli zpět, protože firma chtěla vydělat a občané byli nespokojeni. Dalším argumentem proti této výstavbě je i krásný výhled na zámek ze Zahájské ulice,“ dodal Brýdl.

Kdopak postaví Litomyšli nutný parkovací dům?

Radní nyní spoléhají na dostavbu dálnice D35 kolem města a následné využití části stávající pětatřicítky pro parkování aut. „Experti z oboru dopravy a architekti pracují na návrhu, kolik automobilů se do budoucna vejde zaparkovat v místě stávajícího průtahu - silnice I/35 poté, co se v roce 2027 otevře dálnice D35 kolem Litomyšle. Odhaduje se to na stovky parkovacích míst. Vznikne tak velkokapacitní parkoviště podél Smetanova náměstí a celého historického centra, navíc dopravně dobře dostupné pro návštěvníky města po stávající I/35,“ přiblížil vizi starosta.

Parkování v Litomyšli je letitý problém. Radní před časem přidali zhruba 20 parkovacích míst pod školami a také 70 míst v areálu nemocnice. Parkoviště je díky nové propojce pro pěší skrz Partyzánskou asi pět minut pěšky od centra města. S parkovacím domem před lety počítala radnice také u nemocnice, i tento návrh ale zatím leží v šuplíku.