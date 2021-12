Svitavští hasiči vyrazí v uniformách na demonstraci proti povinnému očkování

Někteří hasiči i policisté z Pardubického kraje v neděli obléknou uniformy a vyrazí ven. Tentokrát je ale nečeká žádný zásah u požáru nebo dopravní nehody. Chystají se do Prahy na demonstraci proti povinnému očkování. To se má kromě osob nad 60 let nebo zdravotníků týkat právě i hasičů a policistů.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Zelenková

„Je to důležitý den, kdy můžeme aktivně vyjádřit náš názor na danou situaci a kde můžeme být vidět. Měli bychom sebrat své kabáty a aktivně se postavit za nesouhlas s povinnou vakcinací proti covid-19, za práva naše i ostatních. Můžeme být i motivací pro mnoho lidí,“ napsali v prohlášení profesionální hasiči z územního odboru Pardubice. Zdejší hasiči vytvořili skupinu, která v neděli vyrazí do Prahy na Václavské náměstí. Přidat se prý může kdokoliv další. Sraz mají ve 13 hodin před hlavním nádražím v Praze. Nová vyhláška se týká nejen profesionálních hasičů, ale i těch dobrovolných. „Nejsem odpůrce, ale smrdí mi to a kvůli tomu rozhodně kluky rozdělovat nebudu. Pokud bude třeba, v klidu odstoupím z funkce i z jednotky. Mám pocit, že takových bude spousta,“ sdělil dobrovolný hasič z Orlickoústecka. Hasiči v současné době pomáhají v kraji hygieně s trasováním, dobrovolní hasiči byli potřeba při rozvozu ochranných pomůcek. Někteří si neumí představit, že by o svoji práci přišli jen kvůli nařízenému očkování. „Musíme vzít uniformy a ukázat lidem i vládě, že tohle není správná cesta. Nebudeme se jen tak vzdávat. O tuhle práci nechceme přijít,“ uvedl profesionální hasič z Pardubicka. Naše vláda zruší vyhlášku o povinném očkování nad 60 let, uvedl Jurečka Podle informací Deníku se chystají na protest i někteří policisté. „O shromáždění víme, ale netuším, zda se ho budou nějací naši policisté účastnit,“ sdělila mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Hasiči a policisté už řeší povinné očkování s právníky. Pokuta za nedodržení vyhlášky má být 10 tisíc korun. „Nikdo neřekl, zda bude neočkovaný opakovaně sankciován každý den nebo měsíc. U příslušníků by ale spíše přicházelo v úvahu ukončení služebního poměru,“ zmínil předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič. Nová vyhláška zavádí povinnost nechat se proti covidu očkovat pro zdravotníky včetně studentů medicíny, zdravotnických škol a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení. Povinnost by měla platit také pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty a městské strážníky nebo celníky.