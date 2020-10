„Připravujeme zastupitelstvo jak v podobě osobní účasti zastupitelů, tak i v kombinované variantě. Poprvé v historii by se mohlo stát, že zastupitelé, kteří jsou zdraví se sejdou prezenčně a zastupitelé, kteří by byli v karanténě, byť zdraví, nebo s Covidem doma a budou se chtít zúčastnit, tak i distančním způsobem,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Může se tak stát, že někteří z nových zastupitelů budou zastupitelský slib skládat přes videokonferenci. „Videopřenos by byl přenášen do sálu zastupitelstva, takže po celou dobu bychom je na hlavním monitoru viděli. Hlasovat by mohli zdvižením ruky, skrutátoři by museli reflektovat vyjádření názoru prostřednictvím obrazovky,“ pokračuje hejtman.

Krajský úřad kvůli tomu už od pondělí konzultuje možný distanční průběh zastupitelstva s ministerstvem vnitra. „Máme k tomu zpracovanou základní metodiku a seznámili jsme s tímto postupem všechny členy zastupitelstva, aby nám včas nahlásili, zdali by vyžadovali vzdálený přístup,“ upřesnil Netolický.

Případné distanční jednání zastupitelstva bude mít vliv i na hlasování o obsazení funkcí ve vedení kraje. Zastupitelé, kteří se připojí prostřednictvím videokonference, nebudou mít možnost hlasovat tajně. „Pokud bude zastupitelstvo v kombinované formě, logicky nemohou proběhnout tajné volby, budou muset proběhnout veřejným způsobem,“ upozorňuje hejtman.

Distanční forma ustavujícího zastupitelstva se příliš nelíbí lídrovi hnutí ANO Martinu Kolovratníkovi. „Běžná agenda v klidu on-line. Ale ustavující s volbou vedení a složením slibu? Určitě ne. Už z principu by to mělo být osobní,“ napsal Kolovratník na twitteru.

Podle Martina Netolického mají právo hlasovat i zastupitelé, kteří se budou účastnit distančně. „Zákon neříká, že volby mají být tajné,“ dodává hejtman. Na stole jsou pouze dvě varianty. Buďto ustavující zasedání zastupitelstva posunout nebo připravit distanční formu. „Vzhledem k exponenciální křivce, kdybychom zastupitelstvo o týden posunuli tak nic nevyřešíme, může to být ještě horší. Prozatím to vypadá, že jednání bude prezenční, rozhodnutí uděláme až v pondělí ráno podle situace po víkendu,“ vysvětluje Martin Netolický.