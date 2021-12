Vakcíny Pfizer mohou být podány dětem od 5 do 12 let, to je stanovisko, které na konci listopadu vydala Evropská léková agentura. Česká republika tak nyní čeká na dodávku vakcín, které by měly dorazit už na začátku příštího týdne.

„Naším cílem je zájemce o očkování uspokojit, proto se na vakcinaci dětí, u kterého musí být přítomen pediatr, připravujeme i my a možnost nechat tyto děti naočkovat chceme jejich rodičům dát nejpozději do 20. prosince,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Lidé tu mají rozum, říká starosta nejproočkovanější obce na Pardubicku

Do vakcinace dětí by se podle Pardubického kraje měli zapojit dětští lékaři ve svých ordinacích. Právě Matoušková tento týden jednala se zástupci praktických lékařů pro děti a dorost s cílem ujasnit, jak moc se zapojí do očkování mladších dětí proti nemoci covid-19. Podle ní se pediatři mohou zapojit do očkování minimálně dvěma způsoby.

Děti s covidem v nemocnici v kraji nejsou



Podle mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřiny Semrádové nebyly doposud na JIP hospitalizovány žádné děti. „Nicméně primáři se v současnosti často setkávají s postcovidovými syndromy u dětí,“ zmínila Semrádová.

„Mohou vypomoci přímo v očkovacích centrech Nemocnic Pardubického kraje nebo očkovat ve svých ordinacích,“ dodala Matoušková. Kraj díky lékárnám Nemocnice Pardubického kraje připraven vakcínu do ordinací pediatrů přiblížit. To proto, aby měli možnost odebírat i menší množství, než dodává oficiální distributor pro Českou republiku.

Zdali se však zapojí pediatři ve svých ordinacích prozatím není jisté. Někteří pediatři již v minulosti pomáhali. Doposud alespoň jednu aplikaci vakcíny přímo ve své ordinaci vykázaly dvě desítky praktických lékařů pro děti a dorost.

Plusy a mínusy očkování. Šance na konec covidu stojí proti vedlejším účinkům

Nicméně vakcinace dětí bude rozhodně probíhat ve vymezené provozní době v nemocnicích v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Očkovací místo se dětem otevře také v Hlinsku, Seči a fungovat bude také mobilní očkovací tým společnosti Podané ruce. Cílem je, aby možnost nechat naočkovat své děti ve věku od 5 do 11 let měli rodiče plošně v celém Pardubickém kraji.

Jaký bude o vakcínu u rodičů s dětmi v této věkové kategorii zájem, prozatím také není jasné. „Dám na našeho pana doktora, pokud nám doporučí, abychom syna nechali naočkovat, tak to určitě uděláme,“ vysvětlil tatínek sedmiletého Tomáše K. Zato Jana Kohoutková svého desetiletého syna naočkovat určitě nedá. „Přijde mi to zbytečné. Pozitivní už jsme byli a bez velkých obtíží,“ uvedla.

Pokračování dětí starších 12 let pokračuje

Očkování dětí starších 12 let (do 15 let) let bude i nadále probíhat standardně v pěti nemocnicích Pardubického kraje. V Pardubické nemocnici vždy ve střechu od 13 do 15 hodin, v Chrudimské v pondělí od 7 do 15 hodin, ve Svitavské vždy v pondělí a ve střechu od 7:20 do 12 hodin, v Orlickoústecké v pondělí a v úterý od 7 do 13:40 hodin a v Litomyšlské nemocnici v pondělí a v úterý od 13 do 15 hodin.