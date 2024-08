Čtyřletá Šarlotka z Pardubického kraje trpí autismem a těžkou mentální retardací. Potřebuje náročnou péči a pravidelné návštěvy u lékařů, od září by měla chodit do speciální školky. Cestování hromadnou dopravou je však pro Šarlotku nemožné kvůli silnému stresu z hluku, ze stísněného prostoru a davů. V úvahu nepřichází ani běžný, menší automobil. Rodina proto založila sbírku a prosí veřejnost o pomoc s pořízením prostorného vozu, který by jim umožnil bezpečně přepravovat Šarlotku i nezbytný zdravotní kočárek.

Šarlotka trpí nízkofunkčním autismem, těžkou mentální retardací a vývojovou dysfázií, což vyžaduje intenzivní a specializovanou péči. „Začalo se to projevovat po druhém roce jejího života, kdy jsem si všimla různého opoždění oproti jiným dětem. Šarlotka nezvládala běžné věci, které její vrstevníci zvládali," začíná vypravování maminka Šarlotky Martina Konečná. Na logopedii Šarlotce diagnostikovali řečovou a vývojovou dysfázií. „Z logopedie nás poslali k psychologovi a tím se spustil velký kolotoč vyšetření. Psychiatrie, neurologie a neustálé návštěvy na pediatrii," popisuje maminka dívenky.

Miluje tučňáky a klid v přírodě

Péče o Šarlotku je pro maminku velmi náročná, ve dne i v noci. Ve čtyřech letech mentálně odpovídá spíše rok a půl starému dítěti. „Šarlotka nezvládá běžné věci, jako je oblékání nebo hygiena – mytí rukou, čištění zoubků. Ani koupání s ní není jednoduché. Bojí se i sprchy. Stále nosí plínky, odmítá chodit na nočník. Sama se ani nenají. Její jemná motorika je ještě neobratná a hrubá," líčí Martina Konečná. Každý den má svůj přesně daný řád, protože jakákoliv změna Šarlotku rozhodí a vede ke křiku a k pláči.

Šarlotka ráda maluje, skládá skládačky, modeluje a chodí na procházky do přírody, hlavně do míst, kde je klid. Její oblíbená postavička je tučňák ve všech podobách. Své dva sourozence vnímá, ale fixovaná je zejména na svou matku.

close info Zdroj: se svolením Martiny Konečné zoom_in Šarlotka trpí autismem. Rodina potřebuje auto pro cesty k lékařům a do školky.

„Jako pro maminku to pro mě není lehké. Každý den musíme společně s Šarlotkou bojovat na nejrůznějších rehabilitacích a navštěvovat specialisty, aby v budoucnu pocítila následky svého hendikepu co nejméně," říká Martina Konečná. Právě s dojížděním k lékařům a od září také do speciální školky má rodina problémy. Cestování hromadnou dopravou je pro Šarlotku nemožné kvůli silnému stresu z hluku, ze stísněného prostoru a davů. „Nezvládá více lidí pohromadě a hluk. Zacpává si uši a snaží se to překřičet," vysvětluje maminka. Podle jejích slov nevyhovuje k dopravě ani klasický, menší automobil, kde se Šarlotka cítí stíněně. Navíc zdravotnický kočárek, který je určen pro dítě až do 10 let, se do kufru u běžného auta nevejde.

„Založili jsme s pomocí asistentky sbírku na automobil, který by Šarlotce pomohl, aby se cítila v bezpečí a v klidu. Bez jakéhokoliv hluku, který jí nedělá dobře. Abychom mohli cestovat po doktorech a různých vyšetřeních, kterých je hodně, a na terapie. Většinou jsou speciální lékaři ve větších městech, kam musíme dojíždět třeba i 80 kilometrů. Také ji od září budeme potřebovat vozit do speciální školky, kde ji přijali. Ta je vzdálená 20 kilometrů," vysvětluje maminka Martina s tím, že rodina žije v malém městě v Pardubickém kraji, ale nepřeje si zde zveřejňovat přesné bydliště.

Sbírku nazvanou Pomozme sluníčku Šarlotce s hendikepem najdete na dárcovské platformě Znesnáze.

