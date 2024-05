Proč potřebujeme babičky? Jak babičkovat a užívat si života, a k tomu všemu být ještě pěstounskou mámou? Na to odpoví dvanáctý díl cyklu České televize s názvem. Plné hnízdo II. Tentokrát vznikal v Pardubickém kraji a jeho hlavní hvězdou je rodina Stříteských. Tu tvoří pět dětí vlastních a tři v pěstounské péči.

| Foto: Pardubický kraj

Nový díl pořadu České televize se na obrazovkách bude vysílat v premiéře v pondělí 3. června na ČT1 od 22.00 hodin. Jeho cílem je podpořit pěstounství. Zájem o ně podle informací krajského úřadu v regionu roste.

„Pěstounství pro mě znamená dát se do služby někomu, kdo strádá. Když se takového dítěte ujmu nebo o něj budu pečovat, můžu mu nějakým způsobem nahradit to, co ztratilo, ale co nezbytně potřebuje k tomu, aby mohlo jednou žít svůj spokojený samostatný život,“ uvedla pěstounka Dagmar Stříteská.

Nejprve přišlo čiré nadšení. „Asi nejtěžší na pěstounství je přijmout dítě takové, jaké je. Bývá totiž jiné než to, které má možnost vyrůstat v standardní rodině,“ sdělila pěstounka, která se tomuto poslání věnuje už čtvrtstoletí.

„Své pěstounství bych rozdělila na dvě etapy. Když jsme se v 90. letech rozhodli, že si k pěti vlastním dětem vezmeme ještě jedno do pěstounské péče, bylo to čiré nadšení. Tenkrát ještě pěstouni neměli žádnou velkou podporu. Dostali jsme dítě a nikdo se o nás moc nezajímal. Neexistovalo vzdělávání jako dnes nebo doprovodné skupiny, kde by se člověk mohl podělit o zkušenosti s dalšími pěstouny. S tím, jaká je situace nyní, se to vůbec nedá srovnávat,“ nechala se slyšet Dagmar Stříteská.

„V současné době vnímám, že je k pěstounství přistupováno velice profesionálně a rozumně. A to i ze strany úřadů, které skutečně dělají maximum pro to, aby se jim podařilo dětem najít správnou rodinu,“ podotkla zkušená pěstounka.

Natáčení brala jako jako zajímavou zkušenost. „Přála jsem si, aby i z našeho příběhu bylo patrné, že žijeme normální život, že pěstouny by se mohlo stát mnohem víc lidí, než si většina myslí,“ prohlásila Dagmar Stříteská.

„Ideální je, když si o pěstounství zjistí co nejvíc informací. Ať do toho jdou krok za krokem, ať překonávají všechny překážky, které jsou v cestě, ať se v této oblasti vzdělávají a podstoupí všechny potřebné procesy. Důležité je se potkávat s někým, kdo má dítě v pěstounské péči, aby měl člověk k dispozici co nejvíc relevantních informací,“ dodala.

Zájem o pěstounství v Pardubickém kraji roste. „Pardubický kraj se pěstounství věnuje dlouhodobě. Snaží se vytvořit co nejpříznivější podmínky pro to, aby děti, které nemohou žít ve své biologické rodině, nestrádaly a našly u pěstounů to, co k životu potřebují,“ řekl radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

„Těší nás, že zájem o pěstounství v Pardubickém kraji roste. Ukazuje se, že naše podpora aktivit, které se tomuto tématu věnují, dopadá na úrodnou půdu. A právě dokumentární cyklus Plné hnízdo je jedním z projektů, který nám dává smysl podporovat. Přináší spoustu příběhů a velmi reálně zachycuje radosti i starosti pěstounských rodin,“ dodala vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje Helena Zahálková.