„Bylo tam strašně moc lidí a alkoholu. Když jsem slyšela ty zvuky, tu rvačku, bylo to děsivé,“ uvedla svědkyně, která se oslavy také účastnila.

Patrik Holoubek přichází do soudní síně.

Zdroj: Nikola Remešová

Obžalovaný muž nejprve policii přiznal vinu, detailně popsal, jak incident probíhal a dokonce se účastnil rekonstrukce činu. Před soudem, kdy mu hrozilo 8 až 16 let vězení, si to ale rozmyslel a tvrdil, že chtěl chránit kamaráda ale ve skutečnosti čin spáchal někdo jiný. Mladý recidivista před pardubickým soudem trval na tom, že tento čin udělal Josef Bok, který na oslavě také byl.

„Poprosil mě, jestli bych to nemohl vzít na sebe, že nechce jít do vazby,“ řekl Holoubek s tím, že spáchání trestného činu chtěl vzít na sebe, ale nyní si to rozmyslel. Josef Bok před soudem odmítl, že by muže zabil on.

9 let ve věznici s ostrahou

Tvrzení Patrika Holoubka ale Krajský soud v Pardubicích neuvěřil a mladíka poslal na 9 let za mříže. Podle soudkyně Jany Bodečkové mladík opakovaně měnil své výpovědi, lhal, nedokázal logicky vysvětlit, proč chtěl vzít vinu na sebe a navíc neprojevil upřímnou lítost. Muž už byl navíc v podmínce za ublížení na zdraví, navíc to nebylo jeho jediné porušení zákona. Soudkyni zároveň přiznal, že v osudný večer byl pod vlivem alkoholu i marihuany a část večera si nepamatuje. Jediná polehčující okolnost pro soud byla ta, že odsouzený je mladý a jeho resocializace je tak reálná.

Mladík musí také dvěma pozůstalým zaplatit každému 200 tisíc korun, které žádali za nemajetkovou škodu. Rozsudek zatím není pravomocný, obhájce násilníka si ponechal lhůtu na odvolání.

Soudní spis uvedl, že muž, který zemřel, měl na těle více než dvacet zranění. Holoubek měl oběť opakovaně tlouct dlaněmi, pěstmi a lokty do obličeje a hlavy. „Úrazový otok mozku, zlomeniny žeber vlevo s porušením pohrudnice, trhlinu poplicnice a zhmoždění tkáně levé plíce s průnikem vzduchu a krvácením do levé pohrudniční dutiny a měkkých tkání hrudní stěny a zhmožděním zevního listu osrdečníku při srdečním hrotu, zlomeninu dolní čelisti i tříštivé zlomeniny čelistního oblouku a další,“ popsala obžaloba.