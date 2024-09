Jednání o složení koalice v Pardubicích začala hned hodinu po sečtení volebních výsledků. Na krajském úřadě se během večera střídali politici z několika stran a okna tady zářila až přes půlnoc. Nyní je jasno. Podívejte se na záznam tiskové konference ve videu.

„Jednali jsme dlouho, nebylo to jednoduché. Dohodli jsme se, že vytvoříme stabilní koalici. K jednání jsme přizvali vítěze voleb, hnutí ANO. Dohodli jsme se na tom, že vytvoříme čtyřkoalici. Rozhodnutí je jednoznačné, celkem těmto subjektům dalo hlas 104 tisíc voličů, což je dominantní většina. Chceme vytvořit stabilní uskupení. Je to těžký kompromis ze všech stran a vážím si toho, že jsme byli schopni se v relativně krátkém čase domluvit,“ sdělil hejtman Martin Netolický z 3PK.

Charakteristické na tiskové konferenci bylo, že hejtman Netolický měl první a hlavní slovo, celý model nové koalice osobně představoval. Dušan Salfický, lídr ANO, jeho slova poté jen krátce okomentoval. Zatímco ANO je v kraji s téměř 30 % suverénním vítězem voleb, 3PK hejtmana Netolického na druhém místě získalo jen 22,4 %. Sdružení 3PK však přesto zůstává post hejtmana, s největší pravděpodobností jím bude opět Netolický. A přes mnohem nižší zisk ve volbách má mít 3PK v radě jako jediné uskupení tři křesla, ostatní včetně vítězného ANO jen po dvou.

Podle Netolického musel každý z lídrů ustoupit ze svých požadavků. Otazník visel nad postem hejtmana, protože lídr ANO 2011 Dušan Salfický uvedl, že si o něj jako vítěz logicky řekl. „Vždy je to o kompromisech. Šli jsme do jednání s tím, že jako vítěz voleb bychom stáli o post hejtmana. Nicméně jednání byla složitá, pro nás ale zvítězila varianta podílet se na řízení kraje, než jen trvat na postu hejtmana,“ vysvětlil Salfický, proč nakonec v boji o hlavní funkci ustoupili.

V radě Pardubického kraje bude mít 3PK tři křesla a po dvou pak ANO, seskupení ODS s TOP 09 a Koalice pro Pardubický kraj. „Pro nás je důležité, že jsme součástí koalice. Určitě bychom chtěli mít důstojné zastoupení v radě kraje,“ doplnil Salfický.

„Čekají nás strategické záležitosti pro kraj. 3PK bylo druhé, ale post hejtmana by měl zůstat nám,“ potvrdil Netolický. O tom, komu jaká oblast v radě připadne, budou další jednání. „Dohodli jsme se na personálním složení, oblasti budeme dojednávat. Není to uzavřené,“ dodal Netolický. ODS s TOP 09 by měly dostat post jednoho z náměstků.

Záznam popůlnoční tiskové konference, na které byla představena nová koalice:

Noční dohoda o krajské povolební koalici, 22.9.2024 po půlnoci | Video: Pardubický kraj

Spokojený je s výsledky vyjednávání i lídr Koalice pro Pardubický kraj Pavel Šotola. „Nově vznikající koalice je postavená na půdorysu té předchozí. Pro nás je to zásadní, chceme stabilní uspořádání a to se podařilo,“ podotkl Pavel Šotola.

Z koalice nakonec vypadli Starostové a Nezávislí, její dosavadní členové. Jednička na kandidátce STANu Michaela Matoušková, dosavadní krajská radní pro zdravotnictví, sice také na jednání dorazila, ale nakonec odešla s prázdnou. „V pondělí spolu budeme ještě jednat, chceme, aby dohoda byla co nejširší. Ale rada bude složená ze čtyř koaličních partnerů,“ doplnil hejtman.