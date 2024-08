Píseň, ve které se zpívá: „Zaplatím za život jizvami na hrudi. Zlý sen už odchází a já se probouzím,“ symbolizuje sílu, víru a naději k uzdravení. Píseň vznikla pro Anetu Kalinovou. „Přeji si, aby píseň mohla dodávat sílu i dalším pacientům,“ usmála se zakladatelka spolku Atena.

| Video: Youtube

Hudbu ke skladbě složil hudební skladatel Karel Havlíček, jehož hudba je známá z muzikálů, filmů, seriálů i reklam. Text napsala a nazpívala zpěvačka z Litomyšle Dagmar Krpčiarová. Videoklip k písni bude mít slavnostní premiéru 20. září 2024 v rámci galavečera charitativního spolku Atena.

Vznik písně

Dagmar Krpčiarová je dentální hygienistka a zpěvačka z Litomyšle. Písně začala psát před více než deseti lety, když jí zemřela maminka na leukémii. „Pomáhalo mi to ulevit mé duši a bolavému srdci,“ popsala. V průběhu let vydala čtyři sbírky textů a uspořádala tři předvánoční koncerty s názvem „Koncert pro tu chvíli“ ve Smetanově domě v Litomyšli. Stála i u vzniku kapely ONIC, která hrála a tvořila od roku 2018 do roku 2023.

close info Zdroj: Deník/Homolková Andrea zoom_in Píseň Dopřej mi sílu je symbolem víry a naděje v uzdravení pro všechny, kteří se potýkají s onkologickým onemocněním. Text k ní napsala Dagmar Krpčiarová a hudbu složil Karel Havlíček.

Se zakladatelkou spolku Atena ji spojuje dlouholeté přátelství. „Když mi Aneta sdělila svou diagnózu, tak mě to velmi zasáhlo,“ svěřila se hudebnice s tím, že cítila potřebu jí nějak pomoci, ale nevěděla jak.

„Rozhodla jsem se, že napíšu text. Silný text pro Anetku a pro všechny, kteří musí v životě bojovat se zákeřnou nemocí,“ popsala.

Když měla píseň napsanou, tak ji dala přečíst jedné ze svých kamarádek. „Když text četla, tak se rozplakala a řekla mi, že ho zkusí poslat Kájovi. Myslela tím svého zetě, hudebního skladatele Karla Havlíčka,“ vysvětlila Krpčiarová. A tak vzniklo spojení zpěvačky z Litomyšle a světoznámého skladatele.

Vznik hudby

Karel Havlíček je česko-americký hudební skladatel a komponista, který skládá písně do filmů, muzikálů, seriálů nebo reklam. Vytvořil hudební doprovod například pro americký film Lví archa, americko-český horor Ghoul nebo český film Bratři. Složil i hudební znělky pro Českou televizi ke kanálům ČT sport nebo ČT24.