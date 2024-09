Prvním zjištěním je, že politickému dění na úrovni Pardubického kraje zcela dominuje Martin Netolický. Muž, který pod pláštěm svého hnutí 3PK úspěšně maskuje, že je sociální demokrat, má vliv prakticky na veškeré dění. To on rozdával karty při povolebním vyjednávání a nápad ANO, že by snad nemusel být hejtmanem, měl jen jepičí život.

Ostatně i z jeho vůle vznikla široká koalice, kam bylo přizváno ANO. Mohla sice pokračovat ta minulá, ale měla by jen těsnou většinu. A to není Netolického styl, ten vždy sázel na silnou podporu. Ostatně to sám potvrdil na pondělní tiskové konferenci, kde koalice představovala členy nové rady. „Šli jsme cestou širokého kompromisu a zvolili jsme stabilní řešení,“ řekl Netolický.

A právě pohled na složení rady i celého zastupitelstva přináší druhé zásadní zjištění. Nikde nejsou vidět nové tváře. U celé koalice i hnutí STAN, které muselo do opozice, usednou v zastupitelstvu osobnosti, které už za sebou mají dlouhou politickou zkušenost a v mnoha případech nejen na komunální úrovni. Platí to i pro komunistické uskupení Stačilo!, za které se na scénu vracejí například Jan Foldyna nebo Květa Matušovská. Dvěma nováčky tak budou jen zastupitelé SPD, ale ti moc šancí ovlivňovat dění nedostanou.

Třetí zjištění je nepříjemné pro hnutí ANO a staví ho do velmi riskantní pozice. Podruhé za sebou vyhrálo krajské volby s celkem přesvědčivým náskokem. Zatímco před čtyřmi roky muselo kvůli agresivní kampani zejména tehdejšího lídra Martina Kolovratníka do opozice, tentokrát se pod vedením vstřícnějšího Dušana Salfického do krajské rady dostalo. Ovšem skutečnost, že jasný vítěz voleb dostal v radě jen dvě křesla z devíti výmluvně vypovídá o reálné síle hnutí v Pardubickém kraji.

To, že zdejší vedení na takovou situaci při jednáních kývlo, ho dostává do role trpěného partnera. Dušan Salfický sice bude prvním náměstkem hejtmana, ale má téměř bezvýznamné portfolio spojené se sportem. Zato druhý zástupce Pavel Štefka bude muset vkročit do jámy lvové. Stane se radním pro zdravotnictví, což je dlouhodobě v kraji riskantní post. Navíc pod drobnohledem právě hejtmana Netolického, který neváhá do krizových situací v nemocnicích zasahovat.

Nedá se říct, že by místostarosta Poličky byl úplným nováčkem, ale jeho vysunutím do klíčové pozice ANO dost riskuje. Pokud ve své funkci uspěje, tak to bude pro ANO jackpot a bude se moci chlubit, že problémy, které jiní nezvládali, jsou schopni vyřešit.

Pravděpodobnější je však varianta, že Pavel Štefka bude kvůli stavu, který v krajských nemocnicích panuje, hned pod velkým tlakem. Pokud by se časem ukázalo, že situace ve zdravotnictví je neúnosná, měl by hejtman okamžitě po ruce řešení. Poděkoval by ANO a mohl by přizvat zpátky do koalice STAN, navíc v čele s Michaelou Matouškovou, která byla radní pro zdravotnictví doposud. A to by byl pro ANO v kraji další velký debakl.

To je však spíše výhled do vzdálenější budoucnosti. Pro první měsíce se zdá, že široká koalice bude mít, jak rádi říkají politici, „klid na práci“. A jednání krajského zastupitelstva budou probíhat (na rozdíl třeba od toho pardubického) hladce a budou plná úsměvů.