Dálnice D35 má ulehčit spojení mezi Pardubickým krajem a Moravou. Zatím není ani celá hotová a už se musí řidiči připravit na to, že na té části, která je dokončená, bude uzavírka. Konkrétně na úseku Časy - Ostrov, kde budou probíhat opravy od neděle do konce měsíce.

Na D35 mezi kilometry 155 -156,6 počítejte na dva týdny s omezením provozu. | Foto: ŘSD

Na D35 mezi km 155 -156,6 počítejte na dva týdny s omezením provozu. Tak zní upozornění, které zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„V neděli 19. května v 500 bude na dálnici D35 v úseku Časy-Ostrov mezi kilometry 155 a 156,6 zahájena rozestavěním dopravně – inženýrského opatření oprava vozovky. Od 20. května pak začnou na dva týdny samotné stavební práce,“ uvedlo ŘSD.

Do 31. května do půlnoci zde bude probíhat výměna obrusné a ložné vrstvy na základě reklamace, přičemž doprava bude vedena v režimu 1+1 a svedena do levého pásu vozovky.

Dálnice D35 je plánovaná na trase Úlibice (nedaleko Jičína) – Hradec Králové a dále přes Vysoké Mýto, Litomyšl, kolem Svitav, přes Mohelnici a okolo Olomouce až k Lipníku nad Bečvou, kde se napojuje na dálnici D1. Po dokončení bude druhou nejdelší dálnicí v Česku a měla by se stát alternativní trasou k přetížené dálnici D1.

