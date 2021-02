Centrální registrační systém prostě neumožňuje očkovat i jiné zájemce, než pro které je nyní určen – tedy seniory starší 80 let. Mnozí z těch tabulkově určených a zaregistrovaných však bez omluvy nedorazí a vakcíny tak zbývají.

V Pardubickém kraji se to týká především očkovacích center ve Svitavách a Litomyšli. Jsou nevyužitá. A než aby se už rozdělaná plata kazila, začala centra využívat „přátel na telefonu“. Pomohlo to. Hejtmanství také rozhodlo o tom, že vakcínami navíc začne oočkovat i pracovníky v tzv. kritické infrastruktuře. Vedle hasičů a policistů například zaměstnance vodáren, distribučních společností, zaměstnance v sociálních službách a podobně. Zdravotníci už jsou v zásadě proočkovaní. A čeká se netrpělivě na pondělí, aby se mohlo se svolením vlády začít očkovat už i seniory mezi 70 a 80 lety věku. A případně i mladší lidi, kteří jsou chronicky nemocní.

„Nyní očkujeme seniory nad 80 let a zdravotníky. Chtěli jsme už i seniory starší 70 let, to bude až od 1. března. Takže málo vytížená očkovací centra v Litomyšli a ve Svitavách jsme využili pro očkování pracovníků a klientů v sociálních službách. Objíždějí je naše mobilní očkovací týmy. Často zbývají, a to i v jiných očkovacích centrech, nevyužité očkovací látky na konci otevírací doby, ty se také snažíme využít,“ uvedl koordinátor očkování v Pardubickém kraji Pavel Čech.

S masivnějším rozjezdem očkování se čeká právě na pondělí, kdy se do očkování zapojí praktičtí lékaři. Ti budou vakcinovat látkou firmy AstraZeneca, ta totiž není tak náročná na skladování. Stačí jí obyčejná chladnička.

„Už nyní se do vakcinace rozhodlo zapojitv celém kraji 155 praktických lékařů. Přijde tak na řadu kategorie zájemců 70 let plus a dále lidé i daleko mladšího věku, kteří jsou chronicky nemocní. Po třech měsících pak budou přeočkováni,“ dodal Čech.

Vakcín přichází do kraje po počátečních bolestech výrobců konečně větší množství. Proočkováno je už přes 20 tisíc lidí. To je však stále jen sotva 5 procent obyvatel kraje.

Kraj kvůli efektivnějšímu a rychlejšímu očkování rozjel jakýsi krajský semafor. Lidé na webu hejtmanství zjistí, ve kterém z pěti vakcinačních center jsou nyní nejkratší čekací lhůty pro očkování.

„Čtyři z pěti očkovacích míst v kraji mají nyní volné kapacity. Pouze centrum v Pardubicích má frontu na očkování. V ostatních centrech již zájemci z řad věkové skupiny nad 80 let téměř nečekají. Pokud proto zájemci chtějí své očkování urychlit, mohou se vydat do některého z dalších center, která jsou momentálně méně vytížená,“ řekl hejtman Martin Netolický.

V kontrastu s problémy s využitím už beztak nedostatečného množství vakcín je rychle se šířící nákaza koronavirem, přicházející z Královéhradeckého kraje. Ze 70 procent se jedná o britskou mutaci, která je mnohem nakažlivější a která kvůli vysoké virové náloži může způsobit těžký průběh onemocnění. Pardubický kraj už je čtvrtým nejzasaženějším regionem v Česku. Rychleji se nyní nákaza šíří jen v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

„Do péče se nám už dostávají mladší a mladší ročníky a prodlužuje se nutná doba hospitalizace,“ podotkl ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Vyhrocující se situace v Česku je v ostrém kontrastu s celosvětovým vývojem pandemie: Od jejího vrcholu kolem 10. ledna spadl celosvětově počet denních případů o 60 procent. Podobný útlum se týká i Evropy jako celku.

Aktuální dostupnost očkovacích center zájemci naleznou na www.pardubickykraj.cz/ockovani