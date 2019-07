Co bude s unikátním nálezem dál, ukážou nejbližší dny. Starosta Václav Slechan by desky rád nechal zrekonstruovat.

„Chtěli bychom to udělat, muselo by ale souhlasit zastupitelstvo. Pokusíme se desky získat pro obec,“ říká starosta.

Kovové desky byly původně umístěné na západním průčelí, po obou stranách vstupu do barokní kaple sv. Rocha, která dodnes stojí na návsi po pravé straně silnice II/368. Kdy byly desky z fasády kaple, která je od roku 1958 kulturní památkou, odstraněny, není dosud spolehlivě objasněno.

Z prozatím dostupných informací se zdá, že desky ukryli za druhé světové války, v dubnu roku 1940 místní němečtí obyvatelé Březiny z obavy, že by mohly být, podobně jako zvony z kaple, zabaveny pro válečné účely. Pokud tomu tak skutečně bylo, jedni Němci tak zachránili vzpomínku na svoje předky před jinými Němci, kteří byli součástí nacistického aparátu Třetí říše.

Kdy přesně byly pamětní desky osazeny na fasádu kaple, není prozatím známo. Muselo k tomu však dojít nejdříve po roce 1923. Z tohoto roku totiž pochází pomník obětem první světové války na hřbitově v Křenově. Na čtyřech stranách soklu pomníku jsou nápisové desky, které připomínají jména válečných obětí z osmi obcí křenovské farnosti, mezi nimi i z Březiny. Na rozdíl od právě nalezených, původních desek chybí na pomníku v Křenově jména čtyř březinských obětí.

Na deskách, které se až na korozi a drobně poškozený dolní roh jedné z nich, zachovaly ve vynikajícím stavu, jsou jména padlých i po téměř 80 letech bez potíží čitelná. Ve Velké válce padlo celkem 26 někdejších německých obyvatel Březiny. Nejvíce, celkem devět mužů ztratilo život hned v prvním roce válečného konfliktu, po čtyřech obětech si vyžádala válečná léta 1915 až 1917 a v posledním roce bojů padl jeden březinský občan. Patrně na následky válečných zranění zemřeli v letech 1919 tři a 1922 jeden válečný veterán. Šestnáct obětí si vybrala ruská fronta, šest vojáků padlo v Itálii, dva ve Francii a jeden v Polsku. Poslední z obětí zemřel v sousední Dlouhé Loučce.

Pamětní desky obětem první světové války:



(první deska)

Vergiss der teuren Toten nicht in Körner Weltkrieg 1914-1918



1914

1. Frumolt Franz No. 1 Russland

2. Hock Heliodor No. 17 Russland (není na pomníku v Křenově)

3. Janik Franz No. 20 Russland

4. Lang Hubert No. 52 Russland

5. Niederle Alois No. 14 Russland

6. Orner Adolf No. 28 Russiech Polen

7. Richter Franz No. 50 Russland

8. Schneeweins Josef No. 80 Russland

9. Schuppler Adolf No. 83 Russland



1915

10. Bieberle Heinrich No. 6 Russland

11. Bieberle Hans No. 81 Galizien (na pomníku v Křenově uveden jako Bieberle Johann, Lehrer)

12. Dworschak Hubert No. 30 Russland

13. Huslik Rudolf No. 28 Russland (na pomníku v Křenově uveden jako Huslig)



(druhá deska)

Vergiss der teuren Toten nicht in Körner Weltkrieg 1914-1918



1916

14. Hickl Josef No. 58 Italien

15. Naroschni Alois No. 4 Russland

16. Orner Robert No. 28 Russland

17. Richter Rudolf No. 50 Russland



1917

18. Bieberle Raimund No. 48 Italien

19. Hock Ferdinand No. 17 Galizien (na pomníku v Křenově neuveden)

20. Lang Julius No. 52 Italien

21. Rupprich Alois No. 18 Langenlutsch (na pomníku v Křenově neuveden)



1918

22. Gilke Josef No. 85 Italien



1919

23. Etzler Adolf No. 71 Italien

24. Richter Hans No. 13 Russland

25. Schuppler Alois No. 7 Russland



1922

26. Hock Adolf No. 17 Italien (na pomníku v Křenově neuveden)