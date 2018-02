Památkáři souhlasili, lidem se novostavba nelíbí

Moravská Třebová - Nově zprovozněné zázemí s kavárnou pro návštěvníky areálu na Knížecí louce vyvolalo bezprostředně po otevření bouřlivou diskuzi. Kromě šesti a půl milionových nákladů, které stavba kavárny spolykala, se povětšinou kritická slova snáší na vizuální podobu budovy a její zasazení do panoramatu Moravské Třebové.

Ilustrační fotoFoto: Archiv města

Části místních se stavba, která vyrostla při jižním okraji historického centra, na hranici městské památkové rezervace, příliš nelíbí. Radnice se hájí. Podle městského architekta, jehož služeb město využívá od loňského léta, byl z architektonického hlediska kladen velký důraz na jednoduchost a funkčnost budovy. „Pozornost byla věnována také tomu, aby stavba v ploše nedominovala, ale naopak aby její subtilní projev organicky zapadal do panoramatu okolních památek, především barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie, historické věže radnice a budovy základní školy,“ vysvětluje architekt Tomáš Slavík.

Novostavba nestojí přímo na území městské památkové rezervace, nachází se však v jejím ochranném pásmu. „Stavba zázemí byla realizována na základě stavebního povolení. Přirozenou součástí stavebního řízení je souhlasné vyjádření orgánů památkové péče,“ upřesnil městský architekt.

Umístění novostavby je podle Tomáše Slavíka součástí dlouhodobé architektonicko urbanistické koncepce areálu na Knížecí louce. „Celková koncepce je postupně realizována a doplňována v souladu s principy ochrany památek,“ uzavírá Tomáš Slavík.

SOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ

Tisková mluvčí pardubického pracoviště Národního památkového ústavu Jana Řehounková slova městského architekta potvrzuje. „K terénním úpravám, drobným stavbám a podobě mobiliáře bylo vydáno souhlasné písemné vyjádření Národního památkového ústavu v Pardubicích,“ uvedla Řehounková.

Některým lidem se však novostavba nelíbí. Mají za to, že je skvrnou na panoramatu města. A kritizují i to, že provozování kavárny, postavené z veřejných prostředků, městu nepřísluší. „Partička místních socialistů a komunistů s bolševickými manýry výstavbou hospody překročila hranici správy veřejného prostoru. Na počátku byl nápad vybudovat zázemí pro sportoviště a na konci místo zázemí vznikla hospoda provozovaná technickými službami,“ nebere si na facebooku servítky uživatel Pavel Czudil. Soukromý podnikatel by podle něj bez potíží vybudoval podobné zařízení za méně než poloviční náklady.

Lidé rovněž poukazují na to, že kavárna je na svahu nad inline stezkou a s bruslemi na nohou se k ní budou jen obtížně dostávat. „Původně jsme mysleli, že má město v plánu vybudovat dětské hřiště s občerstvením na louce, aby bylo na hrající si děti dobře vidět,“ netají své rozčarování Žaneta Sedláčková. To však podle Ludmily Liškové, která měla na radnici realizaci investice na starosti, nebylo vzhledem k tomu, že Knížecí louka je záplavovým územím, možné.