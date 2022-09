Od slavnostního otevření Ottendorferovy knihovny uplynulo letos 21. srpna 130 let. Kulaté výročí se neobejde bez oslavy, kterou na sobotu 10. září společně připravily městské muzeum, knihovna a středisko kulturních služeb ve Svitavách. V sobotu se lidé dostanou od 13 do 16 hodin do budovy a mimořádně i do depozitáře Ottendorferovy knihovny, a to v rámci Dnů evropského dědictví 2022.