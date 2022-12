Oteplení navzdory. Polička i Peklák zvou na lyžovačku

Dobrá zpráva pro lyžaře, vlek v Poličce jezdí. Na svahu je podle správců okolo 35 centimetrů sněhu. Lyžuje se tady každý den od 9 do 18 hodin. Vlek pojede i na Silvestra, a to od 9 do 14 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Archiv