/ANKETA/ Radnice mnoha měst v Pardubickém kraji ruší silvestrovské a novoroční ohňostroje poté, co je ministr vnitra Vít Rakušan vyzval, aby jejich konání vzhledem k předvánoční tragédii v Praze zvážily. Tradiční ohňostroj zrušili radní v Letohradu, Pardubicích, Skutči nebo Ústí nad Orlicí. Naopak rachejtle vylétnou jako každý rok ve Svitavách, Vysokém Mýtě, Chrudimi i Litomyšli. Názory lidí se různí. A co si myslíte vy? Hlasujte v naší anketě.

Ohňostroj ve Svitavách. | Foto: Jiří Marek

Ve Svitavách a Litomyšli zasedli radní a jednali o silvestrovském ohňostroji. Verdikt zní: nic nerušíme.

„Ačkoliv vnímáme dění v Praze, domníváme se, že organizovaný ohňostroj v 18 hodin, na který se těší především děti, podpoří sounáležitost obyvatel města,“ sdělil starosta Svitav David Šimek. Zhruba desetiminutový ohňostroj vypukne v neděli 31. prosince v 18 hodin na horním konci náměstí Míru. Od 17 hodin si lidé mohou přijít pro čočkovou polévku.

Podobně to bude vypadat i na Smetanově náměstí v Litomyšli. „Rada města rozhodla již dlouhodobě avizovaný dětský ohňostroj i tradiční sousedské setkání s čočkovou polévkou nerušit. Všichni velmi litujeme tragických událostí, k nimž došlo. Zrušení dětmi tolik oblíbené akce však nepovažujeme za vhodné řešení,“ uvedla mluvčí Litomyšle Petra Jiráňová.



Podle radních jde o dlouholetou tradici, která přináší Litomyšlanům možnost se potkat, popřát si do nového roku a letos také věnovat tichou vzpomínku obětem a jejich rodinám. Právě to však někteří obyvatelé ostře odsoudili. „Tichou vzpomínku u rachejtlí. To myslíte fakt vážně,“ rozzlobil se Lubomír v diskuzi na facebookové stránce města. A podobné názory zní z více stran.

Světlice ozáří nebe navzdory doporučení Rakušana také v Chrudimi, a to tradičně 1. ledna v 17 hodin. Některým lidem vadí, že město ohňostroj s ohledem a události v Praze nezrušilo. Jiní naopak chtějí tradici zachovat. „Tak ti, co nemají náladu, ať doma v klidu soucítí a letošní Vánoce a Nový rok neslaví. Ano, tragédie to je, ale přeci kvůli tomu nezastavíme čas a nepřestanete žít. Kdo chce ať si doma v klidu u zapálené svíčky truchlí, soucítí a kdo chce přivítat nový rok, ať si ho přivítá s ohňostrojem,“ napsala v diskuzi Petra Parajová.

Pod oznámením starosty Chrudimi Františka Pilného o nezrušení ohňostroje se rozvířila velká diskuze, stejně tak i na oficiálních stránkách města.

Ohňostroj bude rovněž ve Vysokém Mýtě.

Řada jiných měst však od tradičních ohňostrojů letos ustoupila. Výzvu ministra Rakušana vyslyšeli třeba v Letohradu. „Ohňostroj na Silvestra ani Nový rok nepořádáme. Ministr vnitra zaslal v dopise prosbu, abychom se obrátili i na spoluobčany. Tak také činím. Je to na každém z nás. Děkuji všem, kdo vyjde vstříc,“ řekl starosta Letohradu Petr Fiala. Sám byl v Praze u Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde hoří stovky svíček.

V České Třebové se uskuteční "tichý" ohňostroj, podobně jako už několikrát v minulosti.

Tmavé nebe zůstane i v Ústí nad Orlicí, ale jen částečně. „Naše město se připojilo k řadě jiných měst a obcí, které připravené ohňostroje ruší. Vedení města děkuje za pochopení této mimořádné situace a zároveň apeluje na všechny občany, aby letošní konec roku oslavili bez petard, dělobuchů a rachejtlích,“ informovalo město na své facebookové stránce.

Ale ohňostroj se uskuteční v Hylvátech, městské části Ústí nad Orlicí u Vánočního domu. „Již pátým rokem se všichni společně sejdeme, abychom spolu oslavili příchod nového roku. Od 19 hodin zahraje u Vánočního domu Mireliz sax. Po koncertu se všichni společně vypravíme na dechberoucí pyromuzikální ohňostrojovou show s názvem 'vzpomínka'. Zavzpomínáme na velké české interprety. Ohňostroj by měl začít ve 20 hodin. Letošní rok máme zajištěný opravdu velký ohňostroj, který Hylváty ještě nezažily,“ vzkázali pořadatelé silvestrovské show.

Stejně tak od tradice neupustí ani město Hlinsko. "Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli neustupovat šílencům, kteří páchají takové strašné činy, ke kterým došlo v Praze. Buďme ostražití, ale nadmíru 'nezavírejme okenice', nepěstujme v sobě ještě více strachu a především se nevzdávejme symbolů, které mají být příslibem změny a lepšího 'vykročení' do nového roku pod rozzářenou oblohou. Po tomhle přece tito šílenci touží. Zasít strach, smutek a beznaděj. Takový šílenec si ale vůbec nezaslouží, aby po něm pes štěkl. A oběti si nezaslouží, abychom padli na kolena," uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Naprostý klid však bude ve Skutči, kde město novoroční ohňostroj zrušilo. „Současně žádám o zvážení užívání zábavní pyrotechniky při oslavách příchodu nového roku 2024,“ uvedl Tomáš Brokl, vrchní strážník Městské policie Skuteč.

Ohňostroj nepořádá ani pardubický magistrát.