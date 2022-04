Co je největší problém Janova?

Chybí nám peníze na opravu mateřské školy, připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci. Chtěli bychom dokončit přístavbu z východní strany budovy. Chystáme kompletní obnovu, ať už jde o jídelnu, ředitelnu, spodní i horní třídy. Rádi bychom navýšili kapacitu, takže místo dvou tříd chceme tři. Jde nám i o bezbariérovost školky. Počítám, že by tam vznikla venkovní terasa. Ale měli jsme představu o nákladech asi deset milionů korun, jenže při dnešních cenách vůbec nevíme, jak to vyjde. Dotační tituly, které byly vloni, letos nejsou. Budeme postupně zkoušet a vymýšlet možnosti financování. Je to spíše plán na příští nebo přespříští rok.