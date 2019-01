Litomyšl - Kostel svatého Jakuba Většího s rodnou světničkou Bohuslava Martinů v Poličce je od 8. února na seznamu národních kulturních památek. Proč se tak nestalo již dříve?

Ministr kultury Václav Riedlbauch. | Foto: Petr Šilar

O seznamu památek se naposledy rozhodovalo někdy před dvěma, třemi lety. Vloni přišel impulz. Proces byl zrychlený a toto byl první možný termín, kdy se návrh mohl dostat do vlády. Jsem muzikant a Bohuslav Martinů je jedním z mých oblíbených skladatelů. Také se na mě obrátila Nadace Bohuslava Martinů se sídlem v Praze. Když jsem zjistil, že zde byla tendence proces zápisu na seznam zastavit, osobně jsem se angažoval. V létě jsem navštívil Poličku, kde jsem se sešel se starostou Jaroslavem Martinů i představiteli církve a společně jsme bádali, co bychom mohli udělat. Návrh na zapsání poličského kostela jsem podal i z tohoto důvodu: Byl bych rád, kdyby se začaly památky objevovat na takových seznamech také kvůli tomu, kdo se tam narodil, žil nebo pracoval. Považuji to za důležitý aspekt kulturního dědictví, na který je třeba myslet.

