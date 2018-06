Otázka na víkend: slevy

Svitavsko - Poslanci si odhlasovali levnější obědy. Na co byste uvítali slevu?

MILAN BÁČA, ředitel gymnázia, Svitavy

Obědy našich poslanců – to je asi to poslední, co mě zajímá. Opravdu nevím, co k tomu říci. A co se týká slev, jsem principiálně proti jakýmkoliv slevám s výjimkou přesně nastavených sociálních opatření. Lidi by měli vědět, že většinu slev v obchodech si její poskytovatelé vyberou jinou cestou. No a v politice se tomu říká populismus



MILOŠ DEMPÍR, kastelán hradu, Svojanov

Zejména bych uvítal právě tu možnost odhlasovat si slevu. Ale jinak bych bral slevu zejména na benzín a potraviny. A našla by se samozřejmě i spousta dalších věcí.



LENKA GREPLOVÁ, ředitelka knihovny, Moravská Třebová

Já slevám od státu příliš nefandím, protože když vezme peníze z jedné kupičky, na jiné budou chybět. A pokud máme ty kupičky tak velké, že peníze chybět nebudou, pak bych uvítala slevu na dani. Tak si může každý rozhodnout sám, na co své peníze vynaloží.



FERDINAND RADITSCH, ředitel Květné zahrady, Květná

S ohledem na to, kolik nás stojí poslanci, bych navrhnul celostátní referendum na odhlasování slevy na poslance, aby nás tolik nestáli.



DANIEL KVASNIČKA, kazatel Církve bratrské, Litomyšl

Někteří jsou si rovnější než jiní. Je škoda, že poslanci nepochopili, že slevami v parlamentu ničí cenu. Že tím ničí solidární společnost a podkopávají úctu k práci. Pak všichni lidé chtějí slevy za to, co je dobré a čerstvé. Přece se má platit dobrá cena, aby se výrobce i prodávající uživili. Když někdo sleví, pak asi proto, že se produkt neprodává a nebo už není čerstvý. Přál bych si, abychom stále nezlevňovali demokracii.