Otázka na víkend: plýtvání

Svitavsko - Víkendová porota Deníku: V Praze instalovali první komunitní ledničku, kam mohou lidé dávat potraviny, které nestihnou spotřebovat. A kdokoliv si je může odtamtud zase vzít, takže jídlo nekončí v popelnicích. Máte pocit, že se plýtvá hodně jídlem? Napadá vás, jak vyhazování potravin zamezit?

Plýtvání potravinami, ilustrační foto.Foto: Wikimedia Commons, Foerster

MILAN BÁČA, ředitel gymnázia ve Svitavách:

Bohužel se moc plýtvá. Když náhodou zjistím, co lidé vyhazují, tak se i nahlas rozčiluji ve stylu „Co by za to daly děti v Africe“. Ale jak se z problému dostat, to nevím. Protože je to problém celého civilizovaného světa, tak to může být třeba námět na udělení Nobelovy ceny pro toho, kdo to vyřeší.

LENKA GREPLOVÁ, ředitelka knihovny v Moravské Třebové:

Myslím, že každý občas doma najdeme něco, co nestíháme spotřebovat a přitom by to někdo ocenil, takže komunitní lednička je skvělý nápad! Stejně jako rozdávání potravin s minimální prošlou dobou potřebným. Doufám, že už neplatí, že je pro supermarkety levnější jídlo vyhodit než darovat. Ovšem mezi příznivce vybírání jídla z popelnic, neboli takzvaného dumpster divingu, nepatřím, to považuji už za extrém.

FERDINAND RADITSCH, ředitel Květné zahrady, Květná:

Jídlem se plýtvá až hanba. Možná je to tím, že jsme ochotni sníst cokoli, bez ohledu na kvalitu, hlavně, když to moc nestojí. Když jsem byl malý, učili mě doma, že co si na talíř nechám dát, to musím sníst. To mne naučilo poznat, kdy mám dost a nenechávat zbytky, to se u nás netrpělo. A tam to začíná i končí – u výchovy od dětství, neboť jak praví přísloví: „Starého psa novým kouskům nenaučíš!“

MILOŠ DEMPÍR, kastelán hradu Svojanov:

Myslím, že lidé v dnešní době hodně plýtvají jídlem. Určitě to souvisí i s rostoucími příjmy, díky nimž lidé necítí potřebu šetřit. Komunitní ledničky jsou dobrý nápad k tomu, jak nadbytečné potraviny dobře využít. Osobně jídlo vůbec nevyhazuji. Když něco zbyde, udělám radost některým zvířecím obyvatelům hradu.

DANIEL KVASNIČKA, kazatel Církve bratrské z Litomyšle:

Vyrostl jsem v rodině s dalšími třemi sourozenci. Maso z obchodu jsme měli jednou týdně, nosila jej sousedka z jatek, kde bylo levnější. Chovali jsme králíky, pěstovali zeleninu. To, co tím chci říci, je, že jsme žili v komunitě a měli tak, aby nezbývalo. Když zbývalo, dávalo se dalším. Lékem na tuto dobu je komunita! Lednička je fajn, ale chybí mi u ní ta lidská ruka, úsměv. Cokoliv, co přinese nejen jídlo a odpovědné hospodaření s potravinami – ale také, co přinese lidskost. To podporuji!