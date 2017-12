Osud skladatele. Nová kniha přibližuje život a dílo Bohuslava Martinů

Polička – Důkladné zpracování spletitých životních osudů slavného poličského rodáka, světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů, přináší publikace, která právě míří na pulty knihkupectví. Jejím autorem je přední český muzikolog Jaroslav Mihule, který zasvětil poznání skladatelova života a hudebního díla významnou část své badatelské činnosti.

Bohuslav MartinůFoto:

Za jedno z nejdůležitějších vylíčení skladatelova života považuje Mihuleho biografii autor katalogu hudebního díla Bohuslava Martinů Harry Halbreich. Podle něj by si publikace zasloužila překlad do světových jazyků, němčiny i angličtiny. Vysoce Mihuleho publikaci hodnotí i její recenzent Jiří Kolář. „Knihu považuji za zcela mimořádné dílo, s jakým se v naší i ve světové literatuře setkáváme jen zcela vzácně,“ uvádí se v posudku.



Dětství a školním létům, která malý Bohuslav Martinů prožil v rodné Poličce, věnuje autor dvaadvacet z celkových 567 stran. A do Poličky se Mihule spolu se zesnulým velikánem vážné hudby znovu vrací v závěru své knihy. Ve zkratce připomíná neradostné okolnosti, za kterých bylo skladatelovo tělo převezeno zpět do rodného města a které nedávno vyčerpávajícím způsobem popsal litomyšlský muzikolog Jan Kapusta.



Publikace, na jejímž vydání se finančně podílelo i město Polička, byla před pár dny představena v Centru Bohuslava Martinů. Podle organizátorů setkání kniha potěší znalostí místních reálií. Má kultivovaný jazyk, hloubku, pravdivost sdělení a je čtenářsky atraktivní. Novou dimenzi, neboť se jedná o druhé vydání, nově získala bohatou fotografickou dokumentací, která se opírá o fondy Centra Bohuslava Martinů.