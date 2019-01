Moravská Třebová - Zastupitelé města ještě zřejmě úplně nevzdali projekt přestavby dětské nemocnice na kongresové centrum. Na pondělním jednání se opět nad tímto tématem rozpoutala diskuze.

Objekt bývalé dětské nemocnice v Moravské Třebové. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Místostarosta Václav Mačát předložil několik návrhů, co lze s objektem udělat. Demolici se ovšem zatím zastupitelé brání. Nechtějí přijít ani o strategickou lokalitu Moravské Třebové.

V červnu zastupitelé nezvedli ruce pro kongresové centrum a vzdali se tak možné vysoké dotace z Evropské unie. Uběhlo jen několik týdnů a problém dětské nemocnice opět leží na stole. Co s historickou budovou? Existuje několik možností. „Sepsali jsme několik variant řešení. V úvahu přichází demolice budovy a vyčištění pozemku. Nechali bychom parcelu jako záložní území pro město. V budoucnu bychom tam mohli postavit krytý bazén nebo wellness centrum. Také bychom mohli pozemek prodat soukromníkovi pro realizaci rodinných domů nebo celý objekt i s pozemky nabídnout developerovi. Objevili se asi tři zájemci, kteří by bývalou dětskou nemocnici přestavěli na penzion pro seniory s doprovodnými službami a třeba i bazénem,“ uvedl na zastupitelstvu místostarosta Václav Mačát. Developeři uvažují také o stavbě bytového domu. Nabízí se i možnost prodat starou budovu přes realitní kancelář. Město by tak mohlo získat sedm až devět milionů korun. „O budoucnosti objektu už jednala i rada města. Jako nejlepší řešení se jeví prodej developerovi pro realizaci domu pro seniory. Nebo objekt zbouráme a necháme pozemek volný, než se rozhodneme, co tam postavíme. Navíc existuje naděje, že by se našel investor pro stavbu kongresového centra,“ dodal Václav Mačát.

Starosta Josef Ošťádal ale s dalším odkladem nesouhlasí. „Zájemci sice přijdou, objekt si nafotí, ale pak se odmlčí a tak se to stále opakuje,“ sdělil starosta. Zastupitel Miloš Mička považuje pozemek za velice lukrativní a město by si ho mělo podle jeho názoru nechat. Zastupitelé se nakonec v pondělí dohodli, že si vyžádají od firem studii a prezentaci. Podle starosty Josefa Ošťádala potom budou o záměru znovu diskutovat.

O projektu kongresového centra v Moravské Třebové jednají už několik let. V červnu od plánu ustoupili a zřekli se tak dotace z Unie. Nyní řeší, co s nevyužívaným objektem udělají.