„Mlýn mu patřil desítky let, nic s ním nedělal a dostal se do insolvence. Mlýn šel do dražby a rozhodli jsme se ho ujmout, aby ho nezískal další spekulant,“ uvedla před časem někdejší místostarostka Daniela Maixnerová.

První zmínka o zámeckém mlýnu v Moravské Třebové je z roku 1726. Jeho současná podoba pochází z doby Lichtenštejnů. Mlýn sloužil k hospodářským účelům a i po 2. světové válce fungoval. Následně ho využívaly místní podniky jako sklady.

Tři sta let starý mlýn patří do městské památkové rezervace, takže demolice nepřipadá v úvahu. Zastupitelé proto začali plánovat jeho rekonstrukci nebo spíše přestavbu. „Dlouhá léta jsme přemýšleli, co z mlýna udělat. Až v polovině minulého roku jsme se dohodli, že z něho vybudujeme městský depozitář pro muzeum i zámek. Máme jako město spoustu artefaktů, jedná se až o třicet tisíc položek. Některé je potřeba uskladnit lépe než dosud. Záměr máme a budeme hledat formu, jak oslovit architekty, aby nám nakreslili výslednou podobu mlýnu,“ nastínil další postup starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Krize na chirurgii ve Svitavách. Nic nezavíráme, vzkázalo vedení nemocnice

Odhaduje, že rekonstrukce vyjde na desítky milionů korun. Mlýn je v dezolátním stavu a jen vstup do budovy je na vlastní nebezpečí. „Ve mlýně se nedělá vůbec nic, protože jen vstoupit do toho objektu je nebezpečné. Je tam propadlá střecha, zborcené některé obvodové zdi. Objekt jen zajišťujeme proti vniknutí dětí nebo dalších osob,“ podotkl Charvát.

Kdy by mohla rekonstrukce mlýnu začít, si nikdo zatím netroufá odhadnout. Výhledově půjde o pět až deset let. „Seženeme někoho, kdo naskicuje, jak to bude vypadat a pak začneme shánět peníze. Mlýn sice půjde k zemi, ale musíme to znova skoro celé postavit. Obálka musí vypadat stejně. Jsou tam historicky cenné dvě místnosti, klenby, pár oken, ostění a detaily. To musíme zachovat,“ dodal starosta. Do přestavby za zhruba třicet milionů korun se však každopádně město pustí jedině s dotací. Depozitáře ve mlýnu by se daly zpřístupnit ze zámeckých zahrad a propojit je s prohlídkovým okruhem zámku.

O kasinech v Poličce se rozhodne v referendu. Město je chce, má z nich miliony

Mlýn Moravská Třebová koupila v roce 2019 za starosty Tomáše Kolkopa. Tehdy však o depozitářích nepadlo ani slovo, plány zněly jinak. „Z hlediska historické návaznosti se nabízí obnova mlýnského kola a vodního náhonu, který vedl po okraji Knížecí louky a do Třebůvky ústil na Rybním náměstí. Další možností je malá vodní elektrárna, která může krýt provozní náklady,“ popsal po koupi objektu možnosti tehdejší starosta Tomáš Kolkop. Nápadů co s mlýnem se objevilo více. Radní zvažovali i přestavbu na byty, ale od této varianty nakonec ustoupili.

První zmínka o zámeckém mlýnu v Moravské Třebové je z roku 1726. Jeho současná podoba pochází z doby Lichtenštejnů. Mlýn sloužil k hospodářským účelům a i po 2. světové válce fungoval. Následně ho využívaly místní podniky jako sklady.