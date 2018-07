Ostatky rektora Stříteského se vrátily zpátky na hřbitov

Litomyšl – Ostatky Františka Ambrože Stříteského, posledního rektora piaristické koleje v Litomyšli, jsou zpět na hřbitově. Ve čtvrtek 28. června byly uloženy poblíž kostela sv. Anny.

Symbolickému návratu předcházela krátká bohoslužba. „Jsem rád, že se nám po domluvě se zástupci Konfederací politických vězňů České republiky a místní farnosti podařilo zajistit návrat ostatků rektora Stříteského. Chtěli jsme to stihnout ještě letos, protože si připomínáme významné osmičky v historii našeho národa a zdá se mi správné zajistit důstojný odpočinek muži, který byl komunisty v 50. letech ve vykonstruovaném procesu s litomyšlskými studenty odsouzen na 25 let do žaláře,“ prohlásil na pietní akci starosta Radomil Kašpar.

Dominantou nového hrobu je velký kříž zasazený do kamenného bloku. Zůstala však zachována i původní deska s plastikou od Olbrama Zoubka. K přesunu jeho tělesných pozůstatků došlo při opravách kostela sv. Anny, které probíhaly v letech 2005 až 2009. Kvůli stavebním úpravám musely být některé hroby otevřeny a exhumovány, mezi nimi i ten, v němž spočinul rektor Stříteský. Město letos plánuje doplnit místo posledního odpočinku kněží z Řádu chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol – piaristů ještě původní sochou Ježíše Krista, která musela být z místa dočasně přemístěna.