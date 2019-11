Svitavy

30 let od Sametové revoluce

15. 11. 17.00 soubor Nové divadlo! YESSS!!!: Rašín na E4 a Jamka Drumka: No Time for Losers (Divadlo Trám)

17. 11. 17.00 Točkolotoč, Kowalski, Do větru The Dozing Brothers (náměstí Míru)

19.30 vernisáž výstavy městského muzea – Svitavské osmy, křest knihy Radka Fikejze, vystoupí Jaroslav Hutka, The Plastic People of the Univer-se/New Generation (Fabrika)

Bystré – kino

17. 11. 17.00 O Nesvobodě – promítání záznamu představení

Jevíčko – Palackého náměstí

17. 11. 18.00 30 let svobody – vzpomínková akce

Litomyšl – Smetanovo náměstí

17. 11. 9.00 Sametová šifrovačka – zážitková hra – začátek u sochy Bedřicha Smetany

17.30 Slavíme 30 let svobody a demokracie! – události před 30 lety odvypráví pamětníci, zazní státní hymna v podání Leoše Krejčího, Modlitbu pro Martu zazpívá Petra Boštíková, kapela Jen tak

Moravská Třebová – radnice

17. 11. 14.00 Výstava 30 let od sametové revoluce

Polička

17. 11. 13.00 30 let od sametové revoluce – vernisáž výstavy (Centrum Bohuslava Martinů)

17. 11. 10.00 30 let od Sametové revoluce – projekce trezorových filmů (Tylův dům)

15.00 – 10 957 dnů svobody – 10 957 dnů svobody – Tros stricos, Fotrs Blues a Paní věší prádlo + scénické čtení hry Henrika Ibsena Nepřítel lidu v podání P. Erbese a spol. (Divadelní klub)

Sebranice – kulturní dům

17. 11. 16.00 Sametová kavárna – 30. výročí sametové revoluce