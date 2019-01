Litomyšl - Už dvě desítky let existuje ve městě charita. V Litomyšli za tu dobu vzniklo hned několik zařízení, která pomáhají seniorům, nemocným, postiženým nebo také rodinám s dětmi.

Režisér Jiří Strach | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dvacetileté výročí charity si lidé připomenou od pátku do neděle. „U příležitosti oslav jsme připravili třídenní program. Ten začne v pátek v sedmnáct hodin bohoslužbou v kostele Povýšení svatého Kříže. V sobotu se uskuteční v Lidovém domě program pro mládež a rodiny s dětmi. Chystáme Festival deskových her, Minikino pro nejmenší a pro starší děti Rockový průvan v charitním šatníku. Půjde o koncert několika skupin," sdělila Věra Dvořáková, ředitelka litomyšlské charity. Při sobotním programu vedení charity poděkuje všem koledníkům, kteří se zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky. Oslavy dvaceti let vyvrcholí v neděli ve čtrnáct hodin, kdy začne Filmové odpoledne se Strachem. „V Lidovém domě promítneme pohádku Anděl Páně a poté bude následovat snímek Vrásky z lásky," dodala Věra Dvořáková. Účast na posledním dni oslav výročí přislíbil i filmový režisér a herec Jiří Strach, který je autorem obou filmů, které návštěvníci v neděli uvidí.

(jik)