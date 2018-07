Oskara za třídění odpadu mají Moravany a Mýto

Pardubický kraj – Dostat Oskara už dávno není jen vysněná meta pro úspěšného herce či režiséra. Oskary totiž rozdává i česká nezisková organizace Arnika, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Do Pardubického kraje letos putovala čtyři ocenění.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv

Mezi obcemi do pěti tisíc obyvatel v kraji jednoznačně dominují Moravany, kde lidé průměrně do popelnice vhodí jen 67 kilogramu směsného odpadu za rok, míra recyklace je tu 73 procent. V celorepublikovém měřítku se pak umístily na třetím místě. „Ani nevím, čím to je. Nemáme žádné pytlové nebo separační sběry. Nechceme, aby se nám po vesnici válely rozcupované pytle,“ konstatoval starosta Moravan Václav Roček.



V obci mají běžný svoz odpadu, sběrná místa a od Pardubic zapůjčené kontejnery na tříděný odpad. Druhá v kraji skončila Čeperka se 111,5 kilogramy a bronz bere Rybitví se 116,6 kilogramy na osobu a rok.



V kategorii obcí nad pět tisíc obyvatel jednoznačně dominuje Vysoké Mýto. Tady každý obyvatel průměrně za rok vyprodukuje 149,4 kilogramu směsného odpadu. Odpadového Oskara tu mají už počtvrté. „Za opakovaným úspěchem stojí více než dvacetileté budování a vylepšování systému třídění odpadů, nekonečné hledání cest a hlavně vysvětlování, že třídit má smysl,“ podotkla mluvčí radnice Marie Lněničková. V některých částech města funguje takzvané třídění od prahu domu, což se má rozšiřovat.



Jak podotkl odborník Milan Havel, největším problémem v oblasti nakládání s odpady je v Česku vysoká produkce směsného odpadu. „Protože velké množství směsného odpadu končí v popelnicích, neplníme požadavky evropské legislativy. Odpadový Oskar ukazuje starostům a veřejnosti, že dosáhnout cílů oběhového hospodářství je možné a co všechno pro to mohou udělat,“ doplnil. (jan, las, tz)