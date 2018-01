Organizátory dětské olympiády trápí počasí

Pardubický kraj - Předskokanem her v Jižní Koreji je Olympiáda dětí a mládeže 2018 (ODM), jejíž zimní verzi letos pořádá Pardubický kraj. O 127 sad medailí bude na přelomu ledna a února bojovat přes 1300 sportovců z celé republiky.

Olympiáda dětí.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Jednou za čtyři roky se to sejde, že na ODM navazuje velká Olympiáda. Pokud se koukneme na naše největší šampiony, tak jsou to lidé, kteří prošli přes ODM,“ řekl předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval.

ODM odstartuje 28. ledna slavnostním ceremoniálem v pardubické Tipsport aréně. „Na slavnostním zahájení se nastupuje tak jako na opravdové Olympiádě, každý kraj má svého vlajkonoše a připraven je i doprovodný program,“ popsal radní Pardubického kraje René Živný. Na ceremoniálu vystoupí například krasobruslař Tomáš Verner nebo zpěvák Adam Mišík.

Odtud se sportovci přemístí do šesti měst, ve kterých jsou rozmístěná jednotlivá sportoviště.

Hokejisté najdou své zázemí v Chocni a v České Třebové, šachisté, rychlobruslaři a krasobruslaři budou soutěžit v Litomyšli. V Letohradu bude zase centrum biatlonu, běžkařských disciplín a lyžařského orientačního běhu, souboje v alpských disciplínách diváci uvidí v Čenkovicích a snowboardisté a zástupci akrobatického lyžování se utkají na Dolní Moravě.

Pořadatelé mají obavu o hladký průběh některých sportů, jelikož počasí jim nepřeje. „Největší problém bude sníh v Letohradě, ale už nyní tam navážíme zapůjčená děla, stačí dvě mrazivé noci a areál se zasněží. Pokud by nepřišly, máme sjednané přesunutí do Nového Města na Moravě. Na to máme v rozpočtu připravené zálohy,“ vysvětlil René Živný.

Rozpočet na ODM je zhruba třetinový, než měl Ústecký kraj v roce 2016. Na samotnou olympiádu kraj vyčlenil 10 milionů a 7 milionů pak na přípravu některých sportovišť.

Další milion pak šel na přípravu 125 sportovců z Pardubického kraje. Jedinou disciplínou, kterou kraj neobsadí, je krasobruslení. Pardubickým vlajkonošem bude kapitán hokejistů Tomáš Rolinek. Pro mnohé účastníky to bude poprvé, kdy budou sportovat před několika tisíci diváky. „Atmosféra na ODM je srovnatelná s tím, co sportovci zažívají na velké Olympiádě,“ dodal místopředseda ČOV Filip Šuman. (las)

„Koukalová se na olympiádu nedostala. Tak ji to nakoplo.“

Olympiádou dětí a mládeže v minulosti podle před-sedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala prošla asi dvacítka sportovců nominovaných na letošní olympiádu v Koreji. Třeba největší česká naděje na medaili Ester Ledecká. Loňská vítězka prestižní ankety Sportovec roku Gabriela Koukalová se ale na „dětskou“ olympiádu nepro-bojovala. „Zůstala první pod čarou. Bylo to pro ni tehdy velké trauma a dodnes mluví o tom, jak ji to naštvalo a nakoplo. Možná i to podmínilo její úspěšnou kariéru,“ řekl s úsměvem Kejval.