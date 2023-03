Oranžový most září do dálky. U Svitav jde stavba železničního mostu do finále

/FOTO/ Železniční most přes budoucí, ale zatím neexistující dálnici D35 u Svitav se už rýsuje. Těžká technika namontovala obří mostní oblouky. Most bude laděný do oranžové a modré barvy. Konstrukce nového železničního mostu nad D35 u Opatovce u Svitav získává finální podobu a při cestě z Litomyšle je vidět již z dáli. Práce na mostu mají být hotové na přelomu března a dubna, poté skončí i omezení na hlavní železniční trati, trať nyní vede po krátké přeložce.

U Svitav jde do finále stavba železničního mostu přes budoucí D35. | Foto: Matěj Dostál