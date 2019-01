Litomyšl – Orat pole na čas a aby byla brázda pěkná? Ano i taková soutěž existuje a dokonce se v orbě koná mistrovství republiky.

Na polích nedaleko Mašovic u Znojma se uskutečnilo 41. Mistrovství ČR v orbě. Akce se zúčastnil také ministr zemědělství Marian Jurečka (s číslem 10), který si vytzkoušel i soutěžní orbu. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

To letošní se uskutečnilo v sobotu 20. září v Mašovicích u Znojma. Pardubický kraj tady reprezentovali čtyři studenti technické školy z Litomyšle. „Soutěže v orbě mají dlouhou tradici. Krajské kolo se konalo až do roku 1989 a my se teď snažíme tuto tradici obnovit. Na škole roste o tuto disciplínu mezi žáky zájem. Navíc příští rok pořádáme mistrovství České republiky v orbě v nedalekém Dolním Újezdu," uvedl učitel a „trenér" studentů Lukáš Staněk.

Technickou školu z Litomyšle na MČR na Moravě reprezentovali absolvent Patrik Chromý, třeťáci Zdeněk Šmíd, Martin Šolc a Matěj Macek. Orbu dvacet krát sto metrů pole, kdy je zejména jde o dodržení stanoveného času, rovnost brázdy, vzhled a zaklopení zvládl jako čtvrtý nejlepší junior Patrik Chromý, Zdeněk Šmíd byl pátý, Martin Šolc osmý a Matěj Macek devátý. A není vyloučené, že za volant traktoru usednou i dívky. Adeptky jsou vybrané.

(ine)