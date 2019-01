Moravská Třebová – V Moravské Třebové obnoví střechy dvou památkově chráněných budov. Na opravu získalo město peníze ze státního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Polovinu nákladů pokryjí státní dotace, zbytek doplatí město.

Prvním objektem, do kterého chce město investovat, je měšťanský dům čp. 42 v Bránské ulici. „V současné době je uzavřené poptávkové řízení a uzavřená smlouva se zhotovitelem. Celková obnova střechy domu je ve výši 855 648 korun bez DPH," uvedla pracovnice odboru rozvoje města Eva Štěpařová.

Zakázku na obnovu střechy za téměř milion korun získala společnost Kolp. Podle smlouvy by práce měly začít nejpozději do posledního června letošního roku. Nová střecha by měla být hotová za tři měsíce.

Asi polovinu nákladů představuje samotná střešní krytina, která se, vzhledem k tomu, že dům je v městské památkové rezervaci, musí shodovat s původní krytinou, pálenými taškami bobrovkami. Konečné barevné provedení střechy, komínů a šachet i klempířských konstrukcí bude kontrolováno zástupcem orgánu památkové péče.

OPRAVÍ KLÁŠTER

Druhým památkově chráněným objektem, jehož střecha projde obnovou, je františkánský klášter ve Svitavské ulici. Projekt je teprve ve fázi poptávkového řízení na dodavatele stavby. „Celková obnova střechy domu je dle projektové dokumentace ve výši 2 850 768 korun bez DPH," sdělila Eva Štěpařová.

I v tomto případě musí obnova střechy respektovat původní podobu krytiny i klempířských prvků.

Obyvatelé obou domů i kolemjdoucí musí během oprav počítat s jistými omezeními. V projektu se při provádění výměny střešní krytiny počítá s tím, že bude kolem budov postaveno lešení. Větší komplikace to nejspíše způsobí ve Svitavské ulici.

Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkový zón získalo město na obnovu střech padesátiprocentní dotaci. Druhá polovina nákladů půjde z rozpočtu města. Ve schváleném rozpočtu na letošní rok je ale položkově zahrnutá pouze spoluúčast 600 tisíc korun na opravu střechy domu v Bránské ulici.