Opraví dům pro děti v nouzi

Svitavy – V loňském roce Pardubický kraj zakoupil pro Dětské centrum ve Svitavách rodinný domek se dvěma byty v ulici kapitána Nálepky. Nyní Rada Pardubického kraje projednala investiční záměr na jeho rekonstrukci.

„Domek potřebuje vyměnit nebo renovovat okna a dveře, rekonstruovat sociální zařízení a kuchyně, opravit veškeré rozvody a dodělat další stavební úpravy. Předpokládáme cenu do 1,5 milionu korun, dodavatele budeme teprve soutěžit. Vše by mělo být hotové do konce letošního roku,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

„Od nového působiště si slibujeme především zkvalitnění služby pro děti,“ řekla ředitelka Dětského centra Drahomíra Votřelová.