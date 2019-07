Opravený kříž stál na svém původním místě v Mladočově pouhých čtrnáct dnů, než ho minulý týden v úterý mezi dvanáctou a čtrnáctou hodinou poničil neznámý vandal. Samotný kříž je rozlámaný na několik kusů, poškozená je i jeho střední část. Po půlroční opravě, která stála devadesát tisíc korun, se tak může znovu vrátit do restaurátorské dílny. „Čekáme na znalecký posudek, ale podle předběžných odhadů se jedná o škodu za více než padesát tisíc korun,“ sdělil starosta Poříčí František Bartoš.

Restaurátor Petr Rejman z Proseče pracoval na obnově misijního kříže z konce 19. století zhruba půl roku. Nyní může začít znova. „S podobným vandalstvím jsem se setkal teprve podruhé v životě. Restaurování nebylo úplně snadné a tohle mě hodně mrzí. Ale myslím, že kříž půjde dát dohromady,“ řekl Rejman, který si kříž znovu odveze k sobě do ateliéru.

Vandalství, nebo promyšlený čin? Lidé v Poříčí se domnívají, že misijní kříž v Mladočově nezničili kolemjdoucí nebo děti, ale někdo úmyslně. Zřejmě použil i silné páčidlo. „Domnívám se, že to musel udělat někdo, kdo místo v Mladočově moc dobře znal. Je odlehlé a není tam odnikud vidět. Kdo tam přišel, musel o kříži vědět. Myslím, že to byl někdo z blízkého okolí a podle načasování to vypadá, že dotyčný vandal chtěl poškodit dětský tábor, který je každý rok v sousedním rekreačním zařízení. Akorát asi neznal jejich režim,“ konstatoval místostarosta Poříčí Radim Bárta. Obává se, že pachatel nebude dopaden a policie případ odloží pro nedostatek důkazů.

Ještě horší stav

Misijní kříž je nyní v ještě horším stavu, než když si ho restaurátor Petr Rejman před několika měsíci odvážel k sobě do ateliéru.

„Byl poničený a v minulosti neodborně opravovaný. Všechny zásahy jsem musel eliminovat,“ popsal Rejman. Další obnova nebude snadná. „Musíme zpevnit materiál, který je poškozený pádem. Využijeme nerezové čepy a poškozené části doplníme umělým kamenem,“ dodal Rejman.

Kříž je vyrobený ze tří druhů materiálů, které ale nepatří zrovna k nejlevnějším. Jedná se o křemitý pískovec, z něhož je spodní část, deska a vrcholový kříž. Díly podstavce jsou z ušlechtilého betonu, který je pojený portlandským cementem. „Další dva díly jsou odlitky z románského cementu, což je druh vápna, které má hydraulické vlastnosti. Byl specifický pro odlitky na přelomu 19. a 20. století. Vytvrdne během patnácti minut, takže byl oblíbený mezi štukatéry. Je to drahý materiál, protože není tak hojně používaný. Před šesti lety začal výzkum a materiál se vrací hlavně v restaurátorské praxi. Ale ne tak masově, tím pádem je to drahý materiál, který se dováží z Francie, Německa nebo Polska. U nás není žádný zdroj ani výrobna,“ vysvětlil Rejman.

Razantní zásah

Po vandalském činu čeká kříž razantní zásah. „Provrtáme podstavec a dovnitř dáme nerezové armatury, které kříž dostatečně zpevní. Pokud by došlo zase k vandalství, už bude možné dílo poškodit jen mechanizací. Ručně to nepůjde,“ podotkl restaurátor s tím, že doufá, že se čin nebude opakovat.

Podobné případy

Policie v poslední době podobný případ ve svitavském okrese nepamatuje. Naposledy vyšetřovali policisté loni krádež svícnů z kláštera v Moravské Třebové. „Škoda činila 111 tisíc korun. V roce 2016 jsme se zabývali krádeží kříže ve Vranové Lhotě. Tam byla škoda odhadnuta na 4,5 tisíce korun,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Zeman.

VÝZVA POLICIE

Policie vyzývá případné svědky, kteří si v Mladočově v úterý 16. července od 12 do 14 hodin všimli podezřelých lidí u lesa, aby se ozvali na linku 158 nebo na Obecní úřad Poříčí. Policie také nevylučuje, že se někdo může o činu prořeknout například v restauraci.