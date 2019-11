Oprava silnice na Českou Třebovou se zpozdí

Blíží se termín, do kterého má být opravena silnice II/358 v Litomyšli. Do konce listopadu by podle aktuálních informací měly být hotové všechny úseky rekonstruované komunikace s výjimkou Zámecké ulice v části kolem Klášterních zahrad.

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera