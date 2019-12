Dělníci pracují v Litomyšli na opravě silnice na Českou Třebovou ještě tento týden a dokončí povrchy silnice a chodníků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Oprava silnice z Litomyšle na Českou Třebovou začala na konci srpna a mělo být hotovo do konce listopadu. To se ovšem nestalo a aktuálně to vypadá, že rekonstrukce skončí až na jaře příštího roku.