Silnice v Hradci nad Svitavou byla plná výmolů. Ty sice zmizely, ale problémy tím rozhodně neskončily. Místní lidé si stěžují na záplaty, které dlouho nevydrží.

Lidé v Hradci nad Svitavou si stěžují na "ošizenou" opravu silnice. | Foto: Martin Rosendorf

„Ano, toto už je po opravě. Kolik nás to stálo? To i vlaštovky by to zalepily lépe. Jak dlouho to tam asi vydrží, když to jde vydrolit botou a vydloubat prstem. To jsou peníze doslova vyházené do příkopu,“ komentoval opravu silnice u Hradce nad Svitavou Martin Rosendorf, který redakci Deníku zaslal několik fotografií vozovky. Nejhorší výmoly jsou zasypané drtí. Díry sice zmizely, ale stav silnice není ideální. „Podle mě není normální, aby se taková práce platila z veřejných peněz. Bohužel toto není asi jediné místo v kraji, kde takto probíhají opravy,“ podotkl Petr Skřebský, kterému se také nelíbí opravená silnice v Hradci nad Svitavou.