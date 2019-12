„Dělníci budou pracovat, pokud to dovolí počasí, do 20. prosince. Zbytek dodělají na jaře. Za zpožděním stojí především komplikace při přeložce kabelu vysokého napětí,“ informoval mluvčí města Michele Vojáček.

Pro ulici V. K. Jeřábka to znamená, že dělníci dokončí co nejdelší úsek a povrch připraví na to, aby se na něm mohla dělat zimní údržba. V úseku bude přes zimu snížena rychlost. Objízdná trasa z Litomyšle na Českou Třebovou zůstane i přes zimu. Pro osobní vozidla nebude průjezd na Třebovou a zpět omezován.

Zvažuje se omezení nákladní dopravy na příjezdu do Litomyšle. „Zámeckou ulici se pokusí dodavatelská firma dokončit, ale v současné době to vypadá, že zhruba sto metrů povrchu od vily Klára po křižovatku s Prkennou bude v jednom jízdním pruhu dočasně vyspraveno betonem. Silnice v této části by měla být obousměrně průjezdná,“ dodal mluvčí Vojáček.

Zpoždění komplikuje dopravu v celé Litomyšli. "Jsme s postupem prací velmi nespokojení. Není počasí, aby položili finální povrchy, protože to má být gumoasfalt, který je těžší. Tvrdí, že nepřeje počasí, ale co by chtěli, do 30. listopadu bylo docela hezky," uvedl místostarosta Radomil Kašpar. Nyní čeká vedení města na zdůvodnění nesplnění původně avizovaného termínu dokončení prací.