Oprava plaveckého bazénu se dvojnásobně prodraží

Moravská Třebová - Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Moravské Třebové získala po několika odkladech konkrétní obrysy. Jeho opravu schválili na mimořádném zasedání moravskotřebovští zastupitelé. Původně se mělo o rekonstrukci bazénu hlasovat už před čtrnácti dny, ale opoziční zastupitelé si vyžádali čas na prostudování upraveného návrhu, který na poslední chvíli předložilo vedení města.

Moravskotřebovský bazén čekají opravy.Foto: DENÍK/Jiří Šmeral

Ani to však nepomohlo, opozice se s radniční koalicí neshodla, a naopak přišla s vlastním návrhem. „Bohužel o něm nikdo z koalice reálně neuvažoval a jedenácti hlasy si odhlasovali rekonstrukci za 31 milionů,“ říká předkladatel protinávrhu Tomáš Kolkop (Srdcem Třebováci). „Jsem z toho docela zděšený, jak koaliční zastupitelé nakládají s městskými financemi a vůbec neuvažují o možné hospodárnější variantě,“ dodává Kolkop s tím, že schválením město vyčerpá úvěrový strop a ze zbylých financí na účtě nezůstane na konci roku téměř nic.

„Jako by to byl úmysl městskou kasu totálně vynulovat,“ kritizuje zastupitel schválený návrh.

Podle tiskového mluvčího města Václava Dokoupila nelze bez rekonstrukce kvůli nevyhovujícímu technickému stavu zajistit bezpečný provoz bazénu. „Schválená varianta počítá s kompletním vybouráním železobetonových stropů, dojde k výměně stávajícího tělesa bazénu za nerezovou vanu a k úpravě šaten,“ vysvětluje Václav Dokoupil.

„Vše směřujeme k tomu, aby byl bazén co nejdříve k dispozici pro výuku plavání na základních a mateřských školách. Provozní režim bude nastaven stejně jako doposud, organizovaná veřejnost bude moci bazén využívat mimo výuku a o víkendech,“ říká starosta Miloš Izák (ČSSD).

Původní varianta, která počítala s vybudováním wellness zóny, nového vstupu do budovy a zázemí pro neplavce, se postupně vyšplhala bezmála na 45 milionů. „Náklady tohoto řešení však byly pro rozpočet města příliš vysoké,“ upřesňuje starosta.

TŘETÍ V POŘADÍ

Varianta opozičních zastupitelů byla podle Miloše Izáka již třetí v pořadí.

„S návrhem však přišli až v den mimořádného jednání zastupitelstva. Jejich provizorní řešení spočívalo v opravě bazénu za 17 milionů s dobou udržitelnosti pět až deset let. Tyto úvahy však byly shledány jako zcela nehospodárné,“ říká starosta Moravské Třebové.

Předkladatel Tomáš Kolkop s tím ale nesouhlasí. „Co se týče výsledku jednání a debaty kolem, sice bylo tvrzeno, že se jedná o provizorní opravu, ale to v zásadě odmítám. V částce 17 milionů byla kompletní oprava objektu, pouze do technologické části se nemělo investovat tolik financí,“ ohrazuje se Kolkop.

Z diskuze bylo patrné rozčarování na obou stranách. „Jsem zklamaný, nikoliv překvapený. Jsem ochotný chápat, že si myslíte, že vyhrajete volby, a že si to rozhodnete, jak chcete. To bych ještě chápal, bylo by to v zásadě čestné,“ vyjádřil se senátor a radní Radko Martínek (ČSSD). "Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci bazénu 11 na 9 hlasů. Já stále věřím, že zastupitelé se budou chovat zodpovědně až se bude schvalovat financování celé rekonstrukce bazénu. Stále věřím, že nedopustíme zadlužování našeho města a rekonstrukce se odloží do doby než se podaří zajistit odpovědné financování," doufá Miroslav Jurenka (ANO2011).

"Vládnoucí koalice si rekonstrukci bazénu prohlasovala na pondělním zastupitelstvu pouze svými jedenácti hlasy. My, opoziční zastupitelé jsme byli všichni proti," říká Milan König (ODS). "Město na rekonstrukci nemá peníze a rekonstrukci bude nutné financovat bankovním úvěrem. Přijetím bankovního úvěru však budou vyčerpány téměř všechny zdroje města a hospodaření města bude v následujících letech značně rizikové. Rekonstrukce bazénu, dle navrženého návrhu je velmi drahá. Všem musí být jasné, že pokud se rekonstrukce bazénu provede podle odsouhlasené varianty, tak žádný další bazén se po dlouhou dobu nepostaví. Přičemž veřejnost má přístup do bazénu pouze velmi omezeně," domnívá se Milan König.

"Rád bych podtrhnul fakt, že 11 zastupitelů z 21 schválilo vybourání stropu a bazénové vany na základě doporučení jednoho projektanta, které bylo vysloveno pouze na základě vizuální prohlídky bez toho, aby byla provedena sondáž a objektivní vyhodnocení skutečného stavu. Tím dochází k naprosto nepodloženému prodražení stavby a je otázkou, zda je toto rozhodnutí učiněno v souladu s péčí řádného hospodáře," upozorňuje Josef Jílek (KDU-ČSL). "Škoda pro občany města, protože tímto rozhodnutím se posouvá vybudování standardního krytého bazénu pro veřejnost nejméně o další generaci," uzavírá Jílek. „Nechápu, proč zastupitelé hazardují s prostředky města, když se dá všecko udělat levněji,“ neskrýval roztrpčení Zdeněk Ošťádal (TOP09).

"Argumenty, že by se jednalo o provizorní řešení na pět až deset let Tomáš Kolkop několikrát vyvracel a také bylo zdůrazněno, že je nutné před opravou provést důkladné zhodnocení stavu konstrukcí. Také návrh na odklad rozhodnutí až po řádném projednání ve finančním výboru a výboru strategického rozvoje nebyl schválen. Můj názor je jednoznačně nespěchat a nechat zpracovat statický posudek a studii posouzení obou variant – oprava a bourání – potom se rozhodnout, začít pracovat na studii stavby nového pětadvacetimetrového bazénu pro veřejnost, nechat rozhodnutí o rekonstrukci školního bazénu novému zastupitelstvu," vysvětluje Zdeněk Ošťádal.

ODLOŽENÍ ROZHODNUTÍ

Jeho stranický kolega Miloš Mička navrhoval odložení rozhodnutí. „Před čtrnácti dny jste nás postavili do stejné situace, během týdne jsme se pokusili přijít s nějakou variantou. Nechápu, proč tady musíme během čtrnácti dnů schválit tak zásadní materiál,“ apeloval Mička na zastupitele. „Měli jsme na to dva týdny a předpokládal jsem, že se na něčem dokážeme shodnout. Zdravý rozum mi velí, že je na místě se rozhodnout a už to neodkládat,“ vyjádřil se Miloš Izák.

Rekonstrukce by podle mluvčího radnice Václava Dokoupila měla začít se začátkem letních prázdnin. Hotovo by mohlo být v březnu nebo dubnu příštího roku.