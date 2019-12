Oprava historické vily se oproti původnímu záměru rozšíří, město totiž chce obnovit historickou terasu podle fotografií z roku 1930.

Terasa do parku

Stavaři během oprav mimo jiné zjistili špatný stav architektonických prvků na střeše vily. „Východní a severní strana vily se už dokončují. Na řadu přijde západní a jižní strana, kde restaurátorský průzkum ukázal nutnost renovace terasy na straně do parku Jana Palacha. Terasa je ve špatném stavu, trpí zejména vlhkostí a my už máme návrh, jak ji vrátit do původního stavu z roku 1930. Terasa je obložena pískovcem a i s tím počítáme, i když nás rekonstrukce bude stát nemalé peníze,“ konstatoval místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Další peníze navíc bude stát restaurování věžiček na jižní straně střechy vily. Jsou tam atypické hlavy, špice, kde v minulosti bývaly květináče. „Předpokládáme, že v 70. nebo 80. letech byly odstraněny při opravách vily a byly nahrazeny těmito jehlami. V rámci restaurování střechy máme také zadanou výrobu květináčů a chceme je vrátit na střechu. Navíc se v brzké době chystáme otevřít obě věžičky na střeše. Máme informace, že v jedné z nich je schránka, do které se hodláme podívat a pak tam zanechat vzkaz dalším generacím,“ poznamenal starosta David Šimek.

Práce běží podle harmonogramu a město velké zpoždění neočekává. První dvě strany vily mají být hotové na jaře příštího roku a rekonstrukce dalších dvou začne v polovině roku 2020. Celá vila by měla být opravená v červenci roku 2021. Kromě oprav fasády, střechy a dalších prvků došlo i na modernizaci interiérů vily. Největší proměnou prošla velká zasedací místnost, kde je mimo jiné nový oválný stůl z masivu s vyrytými názvy všech svitavských ulic a panoramaty města.

Zpřístupnění vily

Rekonstrukce Langrovy vily, dominanty Svitav, vyjde na třicet milionů korun. Město na její opravu dostalo dotaci jen 400 tisíc korun na výměnu oken, jinak nic. „Na dotaci nemáme nárok, protože je to památka mimo památkovou zónu a ani není v havarijním stavu. Takže oprava je celá za naše peníze, ale když už něco děláme, tak pořádně. V roce 2022 bude vila slavit 130. výročí a měla by být opravená, a to včetně sadových úprav. Chceme vilu slavnostně představit veřejnosti a také ji více zpřístupnit,“ dodal David Šimek.