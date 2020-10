Část hradeb v gotické zahradě se zřítila na konci června po přívalových deštích. „Dělníci vykopali zeminu a rozebrali poškozenou část hradeb, která byla popraskaná a hrozila zřícením. Firma udělala masivní betonové základy, na které následně postaví kamennou hradbu. Ta bude mít důkladnou drenáž, aby zachytila a odvedla co nejvíce vody,“ vysvětluje kastelán hradu Svojanov Miloš Dempír.

SLOŽITÁ DOPRAVA

Právě betonové základy ale daly stavební firmě dost práce. Doprava betonu do gotické zahrady nebyla snadná. Těžká technika se nedostala dál než před vstup do hradu. „Zakázka to těžká není, ale technicky je to problém. Do zahrady nic nedostanu. Teď, když je mokro, nedostanu sem auto ani písek, vše musíme tahat od brány, což je dobrých 200 metrů. Musel jsem sehnat dvě čerpadla a čerpáme beton z domíchávače hadicemi. Podobnou zakázku jsme měli v Chrudimi, kde jsme čerpali beton do třetího patra,“ říká Evžen Dolan, majitel stavební firmy z Chrudimi.

Po betonových základech přijde na řadu stavba samotné hradby, kdy musí dělníci ručně skládat kameny, aby vše vypadalo jako před havárií. „Rádi bychom, aby se do zimy stihlo nejvíce práce, ale vše záleží na počasí. Terén je hodně obtížně dostupný. Jakmile naprší, žádná technika se sem nedostane. Do zimy chceme stihnout aspoň zajištění hradby, aby destrukce nepokračovala,“ dodává kastelán Dempír.

Obnova gotických hradeb vyjde na 1,9 milionu korun. S tím ale hradu pomohlo ministerstvo kultury, které poskytlo dotaci 1,3 milionu korun. Dalších 300 tisíc korun věnoval Pardubický kraj. O opravu se zasloužili i návštěvníci. „Krásných 130 tisíc korun jsme dostali od návštěvníků Svojanova v rámci sbírky. To je pro mě ohromné číslo,“ říká Dempír. Zbytek částky doplatí majitel hradu, tedy město Polička.

Hrad Svojanov patří mezi nejnavštěvovanější památky v kraji. Vloni tam zavítalo 80 tisíc návštěvníků. Letos to bude kvůli vládním opatřením mnohem méně.