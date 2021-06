Díky tomu se tvoří na příjezdu od světelné křižovatky dlouhé kolony na silnici I/35. Interval na odbočení do centra je totiž tak krátký, že stihnou projet někdy i jen čtyři auta. „Dnes jsem stál na světlech snad pět červených. Kolona až pod zetešku,“ poukazuje na komplikace Miroslav Dvořák.

Řidiči si stěžují na problémy a žádají úpravu intervalu, aby projelo více aut. V současné době to ale není možné. „Právě kvůli tomu, aby podobné změny šly do budoucna dělat, se světelná křižovatka do konce června modernizuje. Stávající řešení neumožňuje pružně reagovat na změnu hustoty v jednotlivých směrech. Pracuje totiž pouze s několika předem stanovenými programy a současný řadič ani kabeláž změnu nedovolují,“ vysvětluje mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.

Uzavírka na Smetanově náměstí kvůli rekonstrukci sítí má do poloviny června skončit. Tím se uvolní doprava v jiných částech města. Na konci června bude hotová i modernizace světelné křižovatky. Do té doby je potřeba se při průjezdu Litomyšlí obrnit trpělivostí.