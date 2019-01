Svitavy /ON-LINE ROZHOVOR/ – Do redakce Svitavského deníku v pátek odpoledne přišel hudební skladatel a zpěvák IVAN KRAL.

Do redakce Svitavského deníku v pátek přišel hudební skladatel a producent Ivan Kral. Na snímku s webeditorkou Terezou Dolinovou. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Na otázky čtenářů odpovídal v on–line rozhovoru před svým koncertem ve Fabrice. Lidé se zajímali o jeho práci, pobyt v Americe nebo jakou poslouchá muziku.

Jeník: Nemíváte po letech v Americe už problémy s češtinou?

Neustále čtu české knížky, poslední například od Čapka a komunikuji s přáteli z Čech v rodném jazyce. Ale snažím se pracovat na přízvuku.

Petr S.: Chtěl bych se zeptat, na čem právě pracujete? Věnujete se momentálně víc hudbě nebo filmu?

Komplikovaná otázka, pane. Mám mnoho zájmů. Píšu hudbu pro kapely, zpěváky, zpěvačky a reklamy. Produkuji muzikanty v Michiganu. Po nálezu spousty starých filmů, které jsem našel v krabicích u rodičů, jsem se před rokem pustil do jejich archivování. Zřejmě vznikne celý dokument „Český Honza se vydal do světa“.

Eva M.: Můžete porovnat česká a americká děvčata?

Olomoucká moje maminka, když znovu přijela do Prahy v roce 1998, žasla nad českými děvčaty. Jako porovnání neřeším. Kdo by si jako pražský puberťák myslel, že jednoho dne budu zamilovanej do americké Japonky.

Kristýna Tichá: Jakou hudbu si pustíte v autě? Koho z českých zpěváků a hudebníků považujete za špičku?

Pouštím si desátou symfonii od Mahlera. Ježkovy věci a obdivuji skladby Jiřího Suchého, Ivy Bittové, Hany Hegerové.

Helena Janáčková: Se kterým hudebníkem byste chtěl spolupracovat? S kým se vám pracovalo nejlépe? Děkuji a přeji pěkný den.

Můj dětský sen byl spolupracovat s Lennonem. Ten se nesplnil. S radostí jsem pracoval s Iggy Popem.

Klára Dočkalová: Nelitoval jste někdy, že jste odešel do Ameriky?

Já si myslím, že táta mi zachránil život. Kdybych tady zůstal, tak bych tady asi dneska nebyl.

Kryštof Jerbousek: Máte rád české politiky?

Politici jsou ti nejhorší lháři na světě. A není možné, jak pořád zůstávají na svých postech i po průšvizích, které provedou.

Martin: Dobrý den, cítíte se lépe v Americe nebo v Čechách? Kde jste více doma?

Teď právě se cítím super na Moravě.

Michal: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou hudbu teď nejčastěji posloucháte?

V současně době hraji nejvíce s muzikanty z Detroitu styl funky. Takže se zaměřuji hlavně na tuto oblast hudby. Poslechnu si ale i klasiku a rockové skladby.

Hanka T.: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli si ještě někdy zajdete na nějaký koncert jen tak pro zábavu? Na jakém jste byl naposledy a kdy to bylo?

Poslední koncert jsem viděl před týdnem u nás v Michiganu se svým starým kamarádem Iggy Popem, který mě jako vždy nezklamal. Jenom na mejdany zásadně nechodím.

Honza: Kterou českou zpěvačku máte nejraději? A co Karel Gott.

Hanu Hegerovou, Lenku Dusilovou. Karla Gotta jsem pozval do klubu Roxy.

Lukáš: Chcel by som sa pána Krála spýtať na jeho názor, či muzikanti robia hudbu tak ako kedysi-60s,70s, či má hodnotu akú mala vtedy, či nie su ovela viac založený na póze a skutočná hudba, myšlienka a odkaz je v úzadí.

Když se tím množstvím proberete, vždycky najdete to, co se bude líbit vám. Dneska nám to možná vezme víc času.